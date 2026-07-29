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V Rusku postrelili riaditeľa spoločnosti na výrobu dronov
Čerezov sa vracal domov z práce okolo 1.00 h (24.00 h SELČ), keď ho napadol neznámy útočník, uviedli ruské noviny Izvestija.
Autor TASR
Moskva 29. júla (TASR) - V stredu nadránom bol postrelený Andrej Čerezov, riaditeľ a zakladateľ spoločnosti Russian Air Transport Laboratory, ktorá sa venuje výrobe dronov. Ruská prokuratúra označila incident za „pokus o vraždu“, informuje TASR na základe správy agentúry AFP.
Čerezov sa vracal domov z práce okolo 1.00 h (24.00 h SELČ), keď ho napadol neznámy útočník, uviedli ruské noviny Izvestija. Podľa denníka jeho manželka začula tri výstrely, no strelca nevidela.
Prokuratúra prípad vyšetruje ako pokus o vraždu, no nezverejnila žiadne informácie o zdravotnom stave Čerezova.
K streľbe došlo v meste Tula, približne 150 kilometrov južne od Moskvy. „Obeť bola hospitalizovaná,“ uviedla na svojej webovej stránke tamojšia pobočka ruského Vyšetrovacieho výboru. „V súčasnosti prebieha vyšetrovanie zamerané na identifikáciu páchateľov a objasnenie všetkých okolností incidentu,“ doplnila.
Russian Air Transport Laboratory je známa najmä pre vývoj bojových dronov Ovod, ktoré používa ruská armáda v boji proti Ukrajine.
Agentúra AFP pripomína, že Kyjev podniká útoky na vysokopostavených predstaviteľov ruskej armády, obranného priemyslu, provojnových aktivistov a propagandistov v zázemí od februára 2022, keď Moskva začala vojnu. Ukrajinská vláda sa k tomuto útoku bezprostredne nevyjadrila.
Agentúra Reuters uvádza, že od začiatku plnoformátovej invázie bolo potvrdených najmenej 11 vysokých ruských veliteľov zabitých v bojoch alebo pri útokoch pripisovaných Ukrajine, ale väčšina z nich zahynula na okupovaných územiach alebo priamo na bojisku, nie v ruskom vnútrozemí.
Čerezov sa vracal domov z práce okolo 1.00 h (24.00 h SELČ), keď ho napadol neznámy útočník, uviedli ruské noviny Izvestija. Podľa denníka jeho manželka začula tri výstrely, no strelca nevidela.
Prokuratúra prípad vyšetruje ako pokus o vraždu, no nezverejnila žiadne informácie o zdravotnom stave Čerezova.
K streľbe došlo v meste Tula, približne 150 kilometrov južne od Moskvy. „Obeť bola hospitalizovaná,“ uviedla na svojej webovej stránke tamojšia pobočka ruského Vyšetrovacieho výboru. „V súčasnosti prebieha vyšetrovanie zamerané na identifikáciu páchateľov a objasnenie všetkých okolností incidentu,“ doplnila.
Russian Air Transport Laboratory je známa najmä pre vývoj bojových dronov Ovod, ktoré používa ruská armáda v boji proti Ukrajine.
Agentúra AFP pripomína, že Kyjev podniká útoky na vysokopostavených predstaviteľov ruskej armády, obranného priemyslu, provojnových aktivistov a propagandistov v zázemí od februára 2022, keď Moskva začala vojnu. Ukrajinská vláda sa k tomuto útoku bezprostredne nevyjadrila.
Agentúra Reuters uvádza, že od začiatku plnoformátovej invázie bolo potvrdených najmenej 11 vysokých ruských veliteľov zabitých v bojoch alebo pri útokoch pripisovaných Ukrajine, ale väčšina z nich zahynula na okupovaných územiach alebo priamo na bojisku, nie v ruskom vnútrozemí.