V Rusku rozoslali vakcínu proti koronavírusu do regiónov

Moskva 12. septembra (TASR) - Ruské ministerstvo zdravotníctva začalo v noci z piatka na sobotu s distribúciou prvej várky vakcíny proti koronavírusu do regiónov, uvádza vyhlásenie tlačového oddelenia rezortu, ktoré cituje agentúra Interfax.



"Prvá várka vakcíny Sputnik V, ktorú vyvinulo Gamalejovo národné výskumné centrum epidemiológie a mikrobiológie (FNICEM), bola odoslaná do regiónov," píše sa vo vyhlásení.



Ministerstvo podotýka, že prvá várka je pilotná. Na jej základe špecialisti vypracujú logistické a distribučné reťazce a takisto zorganizujú očkovanie vysoko rizikových pacientov.



Ministerstvo zdravotníctva začalo v utorok distribuovať prvú várku vakcíny medzi civilistov.



Rusko sa stalo v auguste prvou krajinou, ktorá zaregistrovala vakcínu proti chorobe COVID-19, a to po necelých dvoch mesiacoch testovania na ľuďoch. Očkovacia látka však neprešla treťou fázou klinického testovania na tisíckach dobrovoľníkov.



Štúdia publikovaná minulý týždeň v odbornom medicínskom časopise The Lancet uviedla, že ruská vakcína vytvorila v počiatočnej fáze testovania protilátky u všetkých pacientov. Autori však dodávajú, že na zaistenie dlhodobej bezpečnosti a účinnosti vakcíny je potrebné rozsiahle dlhodobé testovania vrátane ďalšieho sledovania či porovnania výsledkov pacientov s tými, ktorým bolo podané placebo.



Očkovacia látka proti koronavírusu dostala názov Sputnik V podľa kozmickej družice, ktorú vyrobil Sovietsky zväz a v roku 1957 bola prvým umelým vesmírnym satelitom na svete vyslaným na obežnú dráhu Zeme.