V Rusku sa opäť konali protesty proti invázii armády na Ukrajinu

Moskva 25. februára (TASR) - Protesty proti invázii ruských jednotiek na Ukrajinu pokračovali v Rusku aj v piatok a konali sa v Moskve, Petrohrade i ďalších ruských mestách. Združenie OVD-Info, ktoré monitoruje zatýkanie protivládnych aktivistov, v piatok oznámilo, že v Moskve boli zadržané desiatky demonštrantov. Zatknutia hlásili aj v Petrohrade, Nižnom Novgorode, Briansku či Archangeľsku.Agentúra AP konštatovala že zhromaždenia v piatok večer sa zdali byť menej početné ako vo štvrtok, keď do ulíc miest po celom Rusku vyšli tisíce ľudí.OVD-Info informovalo, že vo štvrtok večer bolo v 58 ruských mestách zadržaných celkovo 1820 demonštrantov, z toho 1002 v Moskve.Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov sa snažil zľahčovať rozsah týchto protestov a v piatok na brífingu v Moskve ubezpečoval, že prezident Vladimir Putinna tzv. špeciálnu vojenskú operáciu ruskej armády na Ukrajine a eviduje, aký je podielAP dodáva, žeútoku Ruska na Ukrajinu prišiel z Čečenska, prevažne moslimského regiónu na juhu Ruska, ktorýspravuje Ramzan Kadyrov.Čečenské médiá totiž v piatok informovali, že Kadyrov zhromaždil v centre hlavného mesta Groznyj približne 12.000 príslušníkov bezpečnostných síl, ktorí sa potom venovaliPodľa miestnej spravodajskej stránky Chechnya Today Kadyrov povedal, že títo muži sú pripravení zúčastniť sa, ak to bude potrebné, aj na Ukrajine.Kadyrov súčasne vyzval ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, aby zavolal Putinovi a ospravedlnil sa mu.AP dodala, že v rámci mediálnej podpornej kampane šéfredaktorka ruskej štátom financovanej televíznej stanice RT Margarita Simonjanová zverejnila na sociálnej sieti Telegram video, na ktorom vidno, ako sa ruské obrnené vozidlá valia ukrajinským vidiekom, pričom jeden z obyvateľov kričí:Simonjanová, ktorej blog na Telegrame má viac ako 132.000 odberateľov, v príspevku uviedla, že ruskú armádu zdravili Ukrajinci neďaleko mesta Charkov.Mnohí z tých, ktorí sa v Rusku vyjadrili proti invázii, už boli konfrontovaní s dôsledkami: napr. Jelena Černenková, novinárka denníka Kommersant, uviedla, že ju donútili opustiť bazén v areáli ministerstva zahraničných vecí pre otvorený list odsudzujúci útok na Ukrajinu, ktorý podpísalo takmer 300 reportérov.Perzekvovaný je aj Jurij Duď, ktorý v Rusku prevádzkuje jeden z najpopulárnejších blogov na YouTube a ktorý a sociálnych sieťach zverejnil komentár kritizujúci inváziu na Ukrajinu.Vplyvná skupina pre monitorovanie internetu podporovaná Kremľom, Liga bezpečného internetu, podala v piatok na generálnej prokuratúre a ministerstve spravodlivosti žiadosť, aby zvážili označenie Duďa za- ide o označenie, ktoré v Rusku vyvoláva pejoratívne konotácie a prináša aj dodatočnú vládnu kontrolu.Populárna štátna televízna stanica Prvý kanál oznámila, že nahrádza zábavné relácie vo svojom programe správami a politickými reláciami, a toMedzi vyradenými bola aj nočná šou, ktorú moderoval populárny komik Ivan Urgant - aj on sa na Instagrame vyslovil proti ruskej invázii na Ukrajine.Ďalším znakom, že Kremeľtým, ktorí nesúhlasia s jeho politikou, je najnovšia kauza sociálnej siete Facebook, ktorej ruský štátny orgán na dohľad nad komunikáciou a internetom (Roskomnadzor) oznámil, žeprístup k sociálnej sieti Facebook na území Ruska.Stane sa tak v dôsledku toho, že tento gigant sociálnych médií odmietol splniť príkaz ruských úradov a zastaviť overovanie faktov a označovanie obsahu zverejneného na Facebooku štyrmi ruskými štátnymi alebo prokremeľskými médiami.