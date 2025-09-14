< sekcia Zahraničie
V Rusku sa vykoľajili vlaky, na Ukrajine v jednom explodovala munícia
V posledných mesiacoch železničnú sieť v Rusku opakovane postihli požiare, výbuchy a ďalšie incidenty.
Autor TASR
Moskva 14. septembra (TASR) - V rôznych častiach Leningradskej oblasti na západe Ruska sa v nedeľu vykoľajili dva vlaky, čo malo za následok smrť jedného rušňovodiča a narušenie železničnej dopravy, oznámil oblastný gubernátor Alexandr Drozdenko. Vyšetrovatelia podľa neho preverujú, či nešlo o sabotáž. Medzitým ukrajinská armáda potvrdila, že v Kyjevskej oblasti explodovala munícia vo vlaku, ktorý prevážal vojenský náklad. TASR o tom informuje podľa správ agentúry AFP a stanice BBC.
Drozdenko na sieti Telegram uviedol, že v Gatčinskom okrese Leningradskej oblasti prebiehajú po vykoľajení jednej dieselovej lokomotívy záchranné práce. Rušňovodič, ktorý prišiel o život, bol podľa neho uväznený v kabíne a po vyslobodení zomrel v sanitke.
V predchádzajúcom príspevku gubernátor napísal, že na úseku trate v južnejšej časti Leningradskej oblasti sa vykoľajil vlak s 15 prázdnymi cisternovými vagónmi. V tomto prípade nedošlo k žiadnym obetiam ani zraneniam.
V posledných mesiacoch železničnú sieť v Rusku opakovane postihli požiare, výbuchy a ďalšie incidenty, ktoré Moskva pripisuje sabotážnej činnosti zo strany Kyjeva.
Ukrajina tieto údajné útoky zvyčajne oficiálne nekomentuje, no často ich víta s odôvodnením, že Rusko využíva železnicu na presuny vojakov a paliva na frontovú líniu.
Úrady Kyjevskej oblasti v noci na piatok informovali, že z „dôvodu mimoriadnej udalosti“ v železničnej doprave boli evakuovaní cestujúci a približne 30 osobných vlakov presmerovali. Generálny štáb ukrajinských ozbrojených síl následne pre verejnoprávny portál Suspilne potvrdil, že príčinou incidentu bol výbuch munície vo vlaku.
Explózia, ktorá vyvolala požiar, podľa oblastných úradov nesúvisela s ruským náletom. Personál sa nezranil, tri vagóny boli odpojené, dodal generálny štáb. Polícia začala vo veci trestné konanie pre porušenie pravidiel bezpečnosti v doprave.
K najnovším incidentom došlo krátko po tom, čo v sobotu explodovalo výbušné zariadenie na železničnej trati v ruskej Oriolskej oblasti, pri ktorej podľa najnovších informácií zahynuli traja ľudia. Zdroj z ukrajinského ministerstva obrany podľa stanice BBC medzičasom uviedol, že za výbuchom stoja ukrajinské tajné služby.
