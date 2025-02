V Rusku sa začal proces s obvinenými z výbuchu na Krymskom moste

Moskva 13. februára (TASR) - V stredu sa v Rusku začal súdny proces s ôsmimi mužmi obvinenými z teroristického činu v súvislosti so smrteľným výbuchom, ktorý pred viac ako dvomi rokmi zničil Krymský most spájajúci Rusko a Moskvou anektovaný Krym. Muži podľa tlačovej agentúry RIA všetky obvinenia odmietajú. TASR o tom píše na základe správy agentúry AFP.



Pojednávanie s obvinenými mužmi sa koná na vojenskom súde v meste Rostov nad Donom na juhozápade Ruska. Všetci ôsmi sú obvinení z teroristického činu aj nezákonného získania zbraní ako organizovaná skupina a hrozí im doživotný trest. Dvoch z týchto mužov tiež súdia za pašovanie výbušnín.



Krymský most dlhý 19 kilometrov zasiahla 8. októbra 2022 bomba umiestnená v nákladnom aute. Pri útoku zahynuli štyria ľudia.



Podľa ruských vyšetrovateľov stojí za výbuchom ukrajinská bezpečnostná služba SBU, ktorá údajne vytvorila na jeho uskutočnenie špeciálnu skupinu. Kyjev sa sám prihlásil k zodpovednosti za útok a uviedol, že jeho cieľom bolo narušiť logistiku Moskvy. Incident sa odohral necelých osem mesiacov po začiatku ruskej invázie na Ukrajinu.



Skupina útočníkov nastražila výbušniny na nákladné auto bez vedomia vodiča, ktorý výbuch neprežil. Pri útoku sa zapálilo sedem cisterien s ropou prepravovaných vlakom, dôsledkom čoho sa zrútili úseky diaľnice, uviedlo podľa AFP Rusko.



Prezident Vladimir Putin v roku 2018 osobne Krymský most otvoril, dokonca sa po ňom previezol v nákladnom aute. Moskva tvrdila, že most je napriek pretrvávajúcim bojom v regióne bezpečný.