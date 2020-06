V Rusku sa začal súd s historikom Sokolovom obvineným z vraždy milenky

Petrohrad 9. júna (TASR) - V Petrohrade sa v utorok začal súdny proces s oceňovaným historikom a vysokoškolským učiteľom Olegom Sokolovom, ktorý bol obvinený z vraždy svojej mladej milenky a nezákonného držania strelnej zbrane. Informoval o tom spravodajský server Fontanka.ru.



Agentúra AFP pripomenula, že táto kauza v Rusku opäť otvorila diskusiu o domácom násilí, ktorého obeťou zo strany príbuzných alebo partnerov sa v tejto krajine stáva každoročne približne 16,5 milióna žien.



Sokolov počas vyšetrovania tvrdil, že vražde predchádzal spor s partnerkou, ktorý sa týkal jeho detí z predchádzajúceho vzťahu. Tvrdil tiež, že 24-ročná Anastasija Ješčenková naňho počas hádky fyzicky zaútočila prvá. K vražde sa neskôr priznal.



Sokolov (63), ktorý sa ako historik špecializoval na Napoleona, svoju mladú partnerku a doktorandku, s ktorou žil päť rokov, zastrelil štyrmi ranami z pušky. Telo následne rozštvrtil pílkou.



Zadržali ho 9. novembra 2019 v Petrohrade po tom, ako skočil do rieky Mojka, kde sa pokúšal ponoriť batoh s odrezanými ženskými rukami. V jeho byte sa neskôr našlo aj ženské telo bez hlavy.



Vyšetrovaním sa zistilo, že Sokolov vynášal kusy tela mladej ženy zo svojho bytu postupne počas dvoch dní. K samotnej vražde došlo 7. novembra.



V utorok na úvod pojednávania Sokolov požiadal o jeho odročenie, aby sa jeho nový obhajca mohol lepšie oboznámiť s prípadom i dôkazmi. Žalujúca strana to označila za zneužitie práv jednej z procesných strán, no súd žiadosti vyhovel.



Sokolov je odborníkom na vojnové dejiny Ruska a Francúzska na prelome 18. a 19. storočia a špecializuje sa na postavu vojvodcu a cisára Napoleona Bonaparteho. Podieľal sa na vzniku mnohých dokumentov a filmov z napoleonskej éry aj na organizácii rekonštrukcií bitiek, vrátane tej pri Slavkove či pri Waterloo.



Francúzsky prezident Jacques Chirac udelil Sokolovovi v roku 2003 najvyššie francúzske štátne vyznamenanie Rad čestnej légie, ktorého tradíciu založil práve Napoleon.



Historik pôsobil na fakulte moderných dejín petrohradskej univerzity, ktorá ho však po jeho priznaní z funkcie odvolala.



Jeho študenti ho označovali za nadaného rétora, "podivná" im však pripadala Sokolovova záľuba v dobových kostýmoch a rovnako aj to, že Ješčenkovej, ktorá mala podobnú záľubu, hovoril podľa Napoleonovej manželky Josefína.



Počas vyšetrovania sa ukázalo, že na Sokolovovo nevhodné správanie sa v minulosti sťažovalo viacero študentiek. Tieto prípady však boli ututlané.



V roku 2017 ruský prezident Vladimir Putin dekriminalizoval niektoré formy domáceho násilia, pričom väčšina násilníkov vyviazne len s pokutou. Aktivisti teraz upozorňujú na nedostatok právnych noriem na ochranu žien, poukazujú aj na nízky počet azylových domov a nečinnosť polície, ktorá nereaguje na žiadosti žien o pomoc.



Počas úradmi nariadeného obmedzenia voľného pohybu, ktoré súvisia s epidémiou koronavírusu SARS-CoV-2, bol aj v Rusku zaznamenaný nárast počtu prípadov domáceho násilia. Aktivisti pritom tvrdia, že ich prosby o väčšiu ochranu žien zo strany štátnych inštitúcií zostali nevypočuté.