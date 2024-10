V Rusku sa začal súd s nezávislými novinármi obvinenými z extrémizmu

Moskva 2. októbra (TASR) - V Rusku sa v stredu začal súdny proces so štyrmi nezávislými novinármi obvinenými z napomáhania zakázaným organizáciám opozičného vodcu Alexeja Navaľného, ktorý vo februári zomrel vo väzenskom tábore za polárnym kruhom. Sudca hneď po otvorení procesu rozhodol, že pojednávania budú neverejné.



Ako podľa TASR informovala agentúra AFP, štvorici novinárov – Antonine Kravcovovej, Konstantinovi Gabovovi, Sergejovi Karelinovi a Arťomovi Krigerovi – hrozí až šesť rokov väzenia, ak ich súd uzná za vinných z účasti v extrémistickej skupine.



Kravcovovú, 34-ročnú fotografku, ktorá pracovala pre nezávislý spravodajský web SOTAvision a publikuje pod menom Antonina Favorská, zadržali v marci len niekoľko hodín po tom, ako fotografovala ľudí, ako kladú kvety na Navaľného hrob v Moskve.



Kravcovová približne dva roky ako novinárka a fotografka chodila na súdne pojednávania s Navaľným, pričom zaznamenala aj jeho posledné vystúpenie pred súdom, a to len dva dni pred jeho nečakanou smrťou. Navaľnyj sa podľa záberov zdal v dobrej nálade a dokonca žartoval so sudcom.



Gabov a Karelin – videokorešpondenti, ktorí pracovali pre zahraničné médiá: agentúry Associated Press a Reuters, – boli zatknutí o mesiac neskôr. Obvinili ich z prípravy fotografií a videomateriálov pre sociálne siete Navaľného.



Kriger sa zaoberal politickými procesmi a protestmi v Rusku a písal o nich pre SOTAvision. V stredu v príhovore k novinárom pred začatím súdneho procesu vyzval spoluobčanov, aby odišli z Ruska. Varoval, že v Rusku môže vo väzení skončiť ktokoľvek za akékoľvek obvinenie.



Rusko pred časom zakázalo organizácie spojené s Navaľným ako extrémistické. V praxi to znamená, že každej osobe, ktorá s nimi podľa názoru úradov spolupracovala alebo spolupracuje, hrozí trestné stíhanie.