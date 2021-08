V Rusku sa začala registrácia voličov na elektronické hlasovanie

Moskva 2. augusta (TASR) - V Rusku sa v pondelok začala registrácia voličov do systému dištančného elektronického hlasovania (DEG), ktorý bude použitý v nadchádzajúcich septembrových parlamentných voľbách. Svoje žiadosti o registráciu môžu voliči podávať do polnoci 13. septembra. Informovala o tom v pondelok agentúra Interfax.



Podľa pravidiel, ktoré stanovila Ústredná volebná komisia, sa online hlasovanie uskutoční od 17. septembra do 19. septembra.



Hlasovať pomocou DEG budú môcť obyvatelia Moskvy a Sevastopolu, ako aj viacerých regiónov: nižnonovgorodského, kurského, jaroslavľského, murmanského a rostovského.



Obyvatelia samozvaných proruských republík na východe Ukrajiny - Doneckej ľudovej republiky a Luhanskej ľudovej republiky -, ktorí majú ruské občianstvo, budú môcť online formou taktiež voliť poslancov ruskej Štátnej dumy.



Interfax dodal, že minulý štvrtok a piatok sa v Moskve uskutočnilo testovanie možnosti hlasovania v mestskej sieti DEG, pričom jeho účastníci hlasovali o povinnom očkovaní pre vybrané skupiny obyvateľov mesta a o prioritách rozvoja dopravnej infraštruktúry.



V rámci testovania sa použil systém odloženého hlasovania, keď volič mohol v priebehu troch hodín daného dňa vymazať svoje hlasovanie a voliť nanovo.



Na testovaní sa zúčastnilo asi 150.000 ľudí z celkovo 3,5 milióna obyvateľov Moskvy, ktorí majú založené konto na webe mos.ru.



Interfax dodal, že pri vyhodnocovaní hlasovania sa ukázalo, že problém s pripojením malo 3500 majiteľov kont na mos.ru. Počítačové systémy boli počas testovania vystavené 14 hekerským útokom, ani jeden však nebol závažný.



Voľby do zastupiteľstiev rôzneho stupňa sa v Rusku budú konať počas troch dní - 17., 18. a 19. septembra. Občania budú voliť poslancov Štátnej dumy, najvyšších predstaviteľov 12 subjektov krajiny a poslancov zákonodarných orgánov v 39 subjektoch Ruskej federácie. Okrem toho sa v Moskve budú konať doplňujúce voľby do mestskej Dumy.