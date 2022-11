V Rusku sa začali jesenné odvody, do armády nastúpi 120.000 brancov

Moskva 1. novembra (TASR) - V Rusku sa v utorok začali pravidelné jesenné odvody, v rámci ktorých bude v priebehu dvoch mesiacov odvedených do armády 120.000 nových brancov.



Ruskí predstavitelia ubezpečujú, že odvedení mladí muži nebudú vyslaní do bojov na Ukrajine. Pozorovatelia však spochybňujú, že Moskva tieto svoje sľuby myslí vážne, informuje agentúra AP.



Podľa amerického Inštitútu pre štúdium vojny (ISW) sa ruské ministerstvo obrany "pokúša zavádzať verejnosť", že jesenní odvedenci nebudú poslaní bojovať na Ukrajinu, a to zrejme preto, aby predišla pokusom o vyhýbanie sa vojenskej službe.



"Odvedenci budú takmer iste poslaní na Ukrajinu v marci alebo apríli 2023, keď sa skončí ich výcvik, alebo aj skôr, v závislosti od vývoja na bojiskách," uvádza sa v hodnotení ISW.



Pravidelné jesenné odvody do ruskej armády sa mali pôvodne začať už v októbri. Boli však odložené v dôsledku mimoriadnej čiastočnej mobilizácie 300.000 záložníkov, ktorú šéf Kremľa Putin nariadil 21. septembra.



Ruské úrady už v pondelok deklarovali ukončenie čiastočnej mobilizácie. Podľa pozorovateľov by sa však mohla opäť obnoviť po tom, keď sa uvoľnia kapacity po skončení jesenných odvodov.



Podľa ruského ministra obrany Sergeja Šojgua bolo na Ukrajinu vyslaných 87.000 zmobilizovaných záložníkov. Podľa správ aktivistov mnohí z nich nemali žiadne bojové skúsenosti a pred nasadením do bojov nedostali nijaký výcvik, pričom si museli vo vlastnej réžii zabezpečiť zdravotné pomôcky či nepriestrelné vesty. Niektorí z nich zahynuli už niekoľko dní po odvedení, píše agentúra AP.