V Rusku sa začali regionálne a komunálne voľby

Moskva 9. septembra (TASR) - V 82 regiónoch Ruska sa v piatok začali regionálne a komunálne voľby. Predchádzal im bezprecedentný zásah Kremľa proti opozícii, ktorý sa zintenzívnil po invázii ruskej armády na Ukrajinu, informovala agentúra AFP.



Právo voliť má podľa Ústrednej volebnej komisie (ÚVK) 44 miliónov Rusov. V 14 regiónoch budú voliči priamo voliť svojich gubernátorov, zatiaľ čo v šiestich regiónoch sa bude rozhodovať o zložení regionálneho parlamentu. V dvanástich regiónoch - vrátane hlavného mesta Moskva - sa uskutočnia komunálne voľby.



Hlavným dňom volieb je 11. september, ale niektoré regióny otvorili volebné miestnosti skôr - ide o opatrenie na zníženie počtu ľudí na jednom mieste, ktoré bolo prvýkrát prijaté v roku 2020 počas pandémie koronavírusu.



Predsedníčka ÚVK Ella Pamfilovová v auguste vysvetlila, že systém troch dní hlasovania je "veľmi pohodlným" a "účinným" spôsobom, ako zaistiť bezpečnosť ľudí.



Niektorí pozorovatelia i predstavitelia opozície tvrdia, že predĺženie hlasovania zvyšuje potenciál pre podvody, keďže volebné urny sa skladujú niekoľko dní, kým sa hlasy z nich spočítajú.



Tím opozičného politika Alexeja Navaľného, najvýraznejšieho domáceho kritika ruského prezidenta Vladimira Putina, ktorý si odpykáva trest vo väzení, vyzval Rusov, aby využili stratégiu "chytrého" inteligentného hlasovania a hlasovali proti kandidátom a spojencom Kremľa.



Hoci táto stratégia v minulosti v komunálnych voľbách fungovala, ruskému politickému životu naďalej dominuje vládnuca strana Jednotné Rusko.



Podľa Navaľného tímu sa tentoraz tento systém dá plne uplatniť len v Moskve, pre ktorú bol zverejnený zoznam odporúčaných kandidátov. Jedným z hlavných kritérií pre zaradenie do tohto zoznamu bol postoj toho-ktorého kandidáta k vojne na Ukrajine.



Navaľného spolupracovníci voličov vyzvali, aby tam, kde sa bude hlasovať tri dni, vzhľadom na riziko falzifikácie prišli hlasovať až v posledný deň.



V súvislosti s organizáciou volieb Navaľného tím upozornil aj na riziko, ktoré pre ich výsledok môže znamenať elektronické hlasovanie - tento spôsob hlasovania v Rusku podľa nich vytvára podmienky pre falzifikáciu.



Medzičasom Navaľného tím informoval, že v niektorých volebných obvodoch voličom v piatok odmietli vydať hlasovacie lístky s tým, že sú registrovaní ako voliči, čo už odhlasovali elektronicky.



Navaľnyj si odpykáva deväťročný trest za obvinenia zo sprenevery, ktoré sú podľa neho i jeho spojencov politicky motivované. So svetom mimo väznice komunikuje prostredníctvom svojich právnikov.



Vo svojom statuse z tohto týždňa vyzval občanov Ruska na aktívnu účasť vo voľbách a ubezpečoval ich, že to má zmysel, lebo "podstata sa nezmenila: (šéf Kremľa Vladimir) Putin vládne - a dokázal vyvolať zločinnú vojnu, spolieha sa na represiu, kontrolu súdnictva, propagandu a stranu Jednotné Rusko, ktorá ovláda všetky zastupiteľstvá v krajine. "



Väznený opozičný politik argumentoval, že "akákoľvek akcia zameraná na oslabenie ktoréhokoľvek z prvkov" putinovského systému "je správna a (podniknúť ju) je občianskou povinnosťou".



"Váš hlas nie je len príležitosťou zvoliť opozičného kandidáta, ale aj najjednoduchším spôsobom, ako protestovať proti vojne" rozpútanej na Ukrajine Putinom, píše sa vo výzve.