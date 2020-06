V Rusku sa začalo hlasovanie o zmenách v ústave

Moskva 25. júna (TASR) - Ruskí voliči sa od štvrtka môžu zapojiť do hlasovania o zmenách v ústave, ktoré v prípade schválenia okrem iného umožnia prezidentovi Vladimirovi Putinovi zostať pri moci až do roku 2036. Oficiálnym termínom hlasovania je však 1. júl.



Možnosť hlasovať majú aj ruskí voliči v zahraničí, kde sa volebné miestnosti otvorili už začiatkom tohto týždňa, ako to napísal napríklad spravodajský portál The Times of Israel.



Ako informovala agentúra AFP, ústredná volebná komisia vysvetlila, že predčasné hlasovanie umožňuje predísť zhromažďovaniu ľudí vo volebných miestnostiach a zmierniť tak riziko šírenia koronavírusu SARS-CoV-2, s ktorého epidemickým výskytom Rusko ešte stále zápasí.



Podľa AFP asi 110 miliónov voličov v desiatich časových pásmach - od kaliningradskej exklávy v Baltskom mori až po Petropavlovsk-Kamčatskij na pobreží Tichého oceánu - by malo preto mať pri vstupe do volebných miestností k dispozícii rúška, masky i dezinfekčné gély.



Pôvodne sa celoštátne hlasovanie o zmenách a doplneniach do ústavy malo konať 22. apríla. Kremeľ ho neveľmi ochotne odložil práve vzhľadom na vzmáhajúcu sa epidémiu koronavírusu a s ňou súvisiace reštrikcie na voľný pohyb ľudí.



S návrhom, aby ústava Ruskej federácie z roku 1993 prešla zmenami, prišiel Putin vo svojom prejave o stave krajiny v januári tohto roku.



Jeho návrhy, doplnené o zmeny prijaté osobitne vytvorenou komisiou, schválili v zrýchlenom konaní obe komory federálneho parlamentu, ako aj poslanci regionálnych zastupiteľstiev.



Putin od začiatku vcelku krátkeho procesu príprav reforiem v ústave trval na tom, aby zmeny odobrili občania v hlasovaní, aj keď zo zákona referendum v takomto prípade nie je potrebné. Ruský prezident argumentoval, že schválenie ľudom poskytne ústavným zmenám väčšiu legitimitu.



Opozičný aktivista Alexej Navaľnyj odsúdil hlasovanie o ústavných zmenách ako populistický trik, ktorého cieľom je dať Putinovi právo byť doživotným prezidentom. "Je to porušenie ústavy, štátny prevrat," napísal Navaľnyj na sociálnych sieťach.



Reforma ústavy by okrem iného napr. anulovala počet Putinových prezidentských funkčných období, čo by mu umožnilo kandidovať na prezidenta ešte dvakrát. Ak by bol úspešný, zostal by prezidentom až do roku 2036.



Podľa teraz platných pravidiel sa mandát 67-ročného Putina v úrade hlavy štátu skončí v roku 2024.



Opozícia sa občanov snažila burcovať proti zmenám v ústave, ale jej kampaň nebola veľmi úspešná - okrem iného aj vzhľadom reštrikcie v zhromažďovaní ľudí počas tzv. lockdownu.



Moskovský súd zablokoval aj webovú stránku Net (Nie), ktorá zhromažďovala podpisy proti ústavnej reforme. Správcovia webovej stránky ju potom spustili znova, už pod iným menom.



Mnohí vyššie postavení politici od rozdiel od opozície zdôrazňujú, že je dôležité dať Putinovi šancu zostať pri moci.



Samotný Putin minulý týždeň vyhlásil, že sa ešte nerozhodol, či sa po roku 2024 bude uchádzať o znovuzvolenie. Označil však za nevyhnutné, aby získal možnosť predĺžiť si svoje funkčné obdobie. V opačnom prípade by sa podľa neho "o dva roky namiesto normálnej práce na všetkých úrovniach štátu všetky zraky upierali na hľadanie potenciálneho nástupcu".



Vzhľadom na to, že revidovaná ústava sa už ako kniha predáva v kníhkupectvách v Moskve, je hlasovanie v Rusku vo veľkej miere vnímané ako rozhodnuté, uviedla AFP.



Hlasuje sa však v situácii, keď Putin dostáva historicky nízke hodnotenie svojej práce zo strany občanov, a to najmä pre postup pri riešení koronakrízy a pre riadenie ekonomiky, vrátane nepopulárnych zmien v dôchodkovom systéme.



Okrem už spomínanej možnosti zotrvať vo funkcii hlavy štátu až do roku 2036 by zmeny v ústave ruskému prezidentovi dali právo navrhovať sudcov najvyššieho súdu a prokurátorov na schválenie hornou komorou parlamentu.



Reformy tiež zakotvujú ekonomické zmeny, ktoré zaručujú minimálnu mzdu, ktorá nemá byť nižšia ako úroveň životného minima, zatiaľ čo štátny dôchodok bude každoročne upravovaný o infláciu.



Zmeny v ústave zahŕňajú aj zmienku o "viere v Boha", a to napriek dlhej histórii Ruska/Sovietskeho zväzu ako sekulárnej krajiny. Obsahujú aj ustanovenie o zákaze manželstiev ľudí rovnakého pohlavia.



Ako konštatovala AFP, tieto princípy sú jadrom konzervatívneho a vlasteneckého hodnotového systému, ktorý Putin rád prezentuje. Kremeľ teraz dúfa, že budú rezonovať aj medzi voličmi, ktorí následne prídu do volebných miestností v hojnom počte.



Letáky, plagáty a bilbordy po celej Moskve neobsahujú zmienku o klauzule v návrhu ústavnej reformy, ktorá by Putinovi umožnila zostať pri moci dlhšie ako desať rokov. Namiesto toho sa kampaň sústreďuje na istotu starobného dôchodku alebo predstavuje ruskú rodinu, ktorá chce "chrániť rodinné hodnoty".