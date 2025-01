V Rusku sa zdvojnásobil počet súdov za dezerciu a odmietanie rozkazov

Moskva 6. januára (TASR) - V roku 2024 ruská armáda stíhala za odmietnutie bojovať na Ukrajine dvojnásobok vojakov v porovnaní s predchádzajúcim rokom. TASR o tom informuje podľa údajov ruského nezávislého portálu Mediazona.



K súdom sa dostalo 10.308 prípadov odmietnutia výkonu služby, v roku 2023 to bolo 5517 prípadov. Portál Mediazone tieto údaje zostavil podľa webových stránok posádkových a okresných vojenských súdov v rámci celého Ruska. Experti tento trend pripisujú nárastu nespokojnosti v armáde a odporu voči pokračujúcemu vojnovému konfliktu na Ukrajine.



Od začiatku ruskej invázie vojenské súdy riešili takmer 16.000 trestných vecí. Najčastejším trestným činom bolo opustenie služby bez úmyslu dezertovať známe pod anglickou skratkou AWOL (absent without leave). Zo 14.182 prípadov na súde bolo vynesených 12.460 rozsudkov. Za tento čin ruský trestný zákonník určuje trest až 10 rokov vo väzení. Súdy uprednostnili podmienečné tresty, aby sa vojaci mohli vrátiť na frontové línie.



Za dezerciu hrozí až 15 rokov vo väzení a súdy vyniesli v 683 prípadoch 563 rozsudkov. V prípade "ľahšieho" trestného činu neuposlúchnutie rozkazu s trestnou sadzbou dva až tri roky vo väzení súdy vyniesli 975 rozsudkov v 1037 prípadoch.



V júli 2024 dosiahli vojenskí vyšetrovatelia rekord, keď za jediný mesiac podali na súdoch 1076 žalôb. V júli pracovali s maximálnou rýchlosťou aj súdy - vyniesli 900 rozsudkov. Do konca roku 2024 vojenské súdy odsúdili 13.897 vojakov za "zločiny proti vojenskej službe".