V Rusku sa zrútil most, keď po ňom prechádzal nákladný vlak

Moskva 1. júna (TASR) - V ruskej Kurskej oblasti sa zrútil most, keď po ňom prechádzal nákladný vlak. Uviedol to úradujúci gubernátor ruského regiónu hraničiaceho s Ukrajinou v aplikácii na zasielanie správ Telegram. TASR informuje podľa agentúry Reuters.



„Časť vlaku spadla na cestu pod mostom,“ povedal gubernátor Alexander Chinštejn. Dodal, že lokomotíva sa vznietila, ale požiar bol rýchlo uhasený. Jeden z rušňovodičov utrpel zranenia nohy. Celý tím, ktorý obsluhoval vlak, previezli do miestnej nemocnice. Chinštejn zverejnil aj fotografiu vykoľajených vagónov a lokomotívy na poškodenom moste ponad cestu.



Niekoľko hodín predtým sa v susednej Brianskej oblasti zrútil diaľničný most na železničnú trať, do ktorého narazil osobný vlak a vykoľajil sa. Sedem ľudí zahynulo a 69 bolo zranených, uviedli ruské ministerstvo pre mimoriadne situácie a regionálni predstavitelia. Brianský guvernér Alexander Bogomaz na Telegrame uviedol, že hospitalizovaných bolo 47 ľudí. Medzi zranenými sú tri deti, jedno vo vážnom stave, dodal.



Agentúra Reuters nemohla nezávisle potvrdiť, či incidenty v susedných regiónoch spolu súvisia. Oblasti na juhu Ruska sú vystavené častým útokom Ukrajiny počas vojny, ktorú Moskva pred viac ako tromi rokmi začalo rozsiahlou inváziou na územie susednej krajiny.



Fotografie a videá zo sociálnych médií ukazujú cestujúcich, ako sa v tme snažia pomôcť ostatným vyliezť z poškodených vagónov vlaku v Brianskej oblasti a hasičov, ktorí hľadajú spôsoby, ako sa k cestujúcim dostať.



Andrej Klišas, vysokopostavený člen Rady federácie (hornej komory ruského parlamentu) v aplikácii Telegram uviedol, že incident v Briansku ukazuje, že „Ukrajina už dávno stratila atribúty štátu a stala sa teroristickou enklávou“.



Podľa predbežných informácií bol most v Brianskej oblasti vyhodený do vzduchu, uviedol ruský telegramový kanál Baza. Informoval o tom bez poskytnutia dôkazov, ale často zverejňuje informácie zo zdrojov z bezpečnostných zložiek a orgánov činných v trestnom konaní.



Ruský vojenský bloger Semjon Pegov s prezývkou War Gonzo označil zrútenie mosta v Briansku za „sabotáž“. Agentúra Reuters nedokázala nezávisle overiť správy Bazy ani Pegova. Ukrajina sa k veci bezprostredne nevyjadrila.