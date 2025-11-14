< sekcia Zahraničie
ZRÚTENIE STÍHAČKY: Zahynula dvojčlenná posádka
Guvernér Karelskej republiky Artur Parfenčikov na sieti Telegram uviedol, že stíhacie lietadlo s dvojčlennou posádkou sa zrútilo v neobývanej oblasti.
Autor TASR
Moskva 14. novembra (TASR) - V Karelskej republike na severozápade Ruska sa počas cvičného letu zrútila ruská stíhačka Suchoj Su-30. Pri havárii zahynula dvojčlenná posádka, oznámilo vo štvrtok podľa ruských agentúr ministerstvo obrany v Moskve. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.
Guvernér Karelskej republiky Artur Parfenčikov na sieti Telegram uviedol, že stíhacie lietadlo s dvojčlennou posádkou sa zrútilo v neobývanej oblasti. Na zemi si pád nevyžiadal žiadne obete. Stíhačka podľa rezortu obrany nebola vyzbrojená muníciou.
Viacúčelovú stíhačku Su-30 vyvinuli v Sovietskom zväze v 80. rokoch minulého storočia. Prvý let absolvovala koncom roka 1989.
Rusko toto lietadlo intenzívne využíva vo vojne proti Ukrajine, predovšetkým na sledovanie vzdušného priestoru a útoky na pozemné ciele, napísala agentúra DPA. Dodala, že podľa správ médií bolo doteraz počas vojny zostrelených približne desať týchto stíhačiek.
