V Rusku schválili novú vakcínu Sputnik M pre dospievajúcu mládež

Moskva 24. novembra (TASR) - Ruské ministerstvo zdravotníctva v stredu schválilo vakcínu proti koronavírusu s názvom Sputnik M pre dospievajúcu mládež vo veku 12 až 17 rokov, informovala agentúra Interfax.



Ruský rezort zdravotníctva uviedol, že rozhodnutie schváliť vakcínu prijal po tom, ako očkovacia látka Sputnik M prešla "všetkými nevyhnutnými testami", počas ktorých "preukázala vysokú účinnosť a bezpečnosť". Ministerstvo rozhodnutie prijalo aj na základe pozitívneho hodnotenia od odborníkov.



Vakcína Sputnik M je založená na rovnakom princípe ako ruská vakcína Sputnik V. Tiež sa podáva v dvoch dávkach, pričom interval medzi prvou a druhou dávkou je takisto 21 dní, vysvetľuje Interfax.



Očkovanie dospievajúcich ľudí tejto vekovej kategórie proti koronavírusu bude pritom možné vykonať iba so súhlasom rodičov alebo iných zákonných zástupcov očkovanej osoby.



Vakcína by pritom podľa ruskej vicepremiérky Taťjany Golikovovovej mohla byť pre verejnosť dostupná už koncom decembra.



Vakcínu Sputnik V vyvinuli v moskovskom Gamalejovom výskumnom centre. Riaditeľ tohto centra Alexandr Gincburg tento týždeň uviedol, že klinické testy preukázali, že očkovacia látka Sputnik M dokáže u detí vyvolať "oveľa" vyššiu imunitnú reakciu ako vakcína Sputnik V u dospelých osôb.



Ako vedľajší účinok očkovacie látky Sputnik M pritom bola zaznamenaná iba mierna zvýšená teplota, a to maximálne na hodnotu 37,4 stupňov Celzia.