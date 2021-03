V Rusku schválili sprísnenie trestov za urážku vojnových veteránov

Moskva 17. marca (TASR) - Ruská Štátna duma v utorok v druhom -hlavnom - čítaní schválila návrh zákona, ktorý sprísňuje tresty za urážku účastníka druhej svetovej vojny, a to až na päť rokov väzenia.



Informovala o tom rozhlasová stanica Echo Moskvy, ktorá uviedla, že podnetom pre vypracovanie takéhoto návrhu boli obvinenia proti opozičnému politikovi Alexejovi Navaľnému.



Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy k článku, ktorý sa týka rehabilitácie nacizmu, zavádzajú trestnú zodpovednosť za "verejné šírenie vedome nepravdivých informácií" o veteránoch z Veľkej vlasteneckej vojny, ako aj za urážku pamiatky alebo "zneváženie ich cti a dôstojnosti".



Trestom za to bude pokuta až do výšky troch miliónov rubľov (34.604 eur), verejnoprospešné práce alebo trest odňatia slobody do troch rokov.



V prípade, že bol trestný čin spáchaný skupinou osôb alebo pomocou médií a internetu, sa pokuta zvýši na päť miliónov rubľov (57.673 eur) a trest odňatia slobody až na päť rokov.



Rovnaký trest bude hroziť za popieranie rozsudkov norimberského tribunálu a schvaľovanie fašizmu.



Zmeny v zákone boli predložené Štátnej dume krátko po tom, čo vodca opozície Alexej Navaľnyj dostal od súdu pokutu vo výške 850.000 (9804 eur) na základe obvinenia z ohovárania veterána Ignata Arťomenka.



Táto kauza sa začala prešetrovať kvôli kritickému komentáru Navaľného na adresu ľudí vystupujúcich v reklamnom spote na podporu zmien v ruskej ústave.