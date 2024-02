V Rusku schválili zákon o zhabaní majetku za diskreditáciu armády

Moskva 7. februára (TASR) - Horná komora ruského parlamentu, Rada federácie, schválila v stredu po krátkej rozprave návrh zákona o konfiškácii majetku osobám usvedčeným zo šírenia "falošných správ" o ruskej armáde. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AP.



Zákon schválila rovnako rýchlo minulý týždeň aj dolná komora ruského parlamentu, Štátna duma. Očakáva sa tak, že zákon podpíše aj prezident Vladimir Putin a čoskoro vstúpi do platnosti.



Predseda dumy Viačeslav Volodin uviedol, že nový zákon prinesie silnejšie tresty pre "zradcov, ktorí špinia" Rusko a jeho vojakov.



Nový zákon by sa mal vzťahovať na osoby odsúdené za verejné podnecovanie "extrémistických aktivít", ako aj za vyzývanie na konanie namierené proti bezpečnosti štátu alebo za "diskreditáciu" ozbrojených síl.



Schválený zákon však nepočíta s konfiškáciou nehnuteľností, ako to bolo počas existencie Sovietskeho zväzu, keď bolo možné zhabanie bytov.



Diskreditácia ruskej armády sa stala trestným činom už krátko po tom, čo ruské sily vo februári 2022 v rámci takzvanej špeciálnej vojenskej operácie vpadli na Ukrajinu. Zákon o diskreditácii ruskej armády zahŕňa napríklad aj "obhajovanie terorizmu" a "šírenie nepravdivých informácií" o ruskej armáde. Ruské úrady ho podľa AP používajú na umlčanie kritikov Kremľa a prezidenta Vladimira Putina. Ruské súdy udelili pre jeho porušenie dlhé väzenské tresty viacerým aktivistom, blogerom i obyčajným Rusom.