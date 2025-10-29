< sekcia Zahraničie
V Rusku si čítaním mien pripomenuli obete politických represií
Ako informovala stanica Rádio Sloboda (RFE/RL), toto podujatie tradične organizuje ľudskoprávne združenie Memorial.
Autor TASR
Moskva 29. októbra (TASR) - V 111 mestách v Rusku i vo svete sa v stredu konalo podujatie 'Prinavrátenie mien' na pamiatku obetí politických represií. Vždy 29. októbra čítajú mená ľudí, ktorí boli počas sovietskej éry popravení, poslaní do táborov nútených prác alebo zbavení občianskych práv, uvádza TASR.
V Moskve sa ľudia zhromaždili pri pamätníku obetí politických represií, ktorým je balvan privezený zo Soloveckých ostrovov, kde bola svojho času väznica a tábor zvláštneho určenia (SLON a STON). Tento pamätník sa nachádza na námestí Lubianka v Moskve, kde sídli ruská Federálna bezpečnostná služba (FSB) - nástupkyňa sovietskej KGB a NKVD.
Na zhromaždenie prišiel aj predseda združenia Memorial Jan Račinskij, opozičný politik Grigorij Javlinskij a diplomati z Nemecka, Poľska, Česka, Spojeného kráľovstva, Litvy a ďalších krajín.
Podľa RFE/RL sa redaktori provládnych novín Izvestija účastníkov zhromaždenia pýtali, či vedia, že pamätník zvaný Solovecký kameň bol postavený na počesť „disidentov-zradcov.“
Prvé Prinavrátenie mien zorganizovali aktivisti za ľudské práva v roku 2007 v Moskve, pričom boli prečítané mená 3226 perzekvovaných za sovietskych čias. Odvtedy sa toto podujatie konalo každoročne nielen v Moskve, ale aj v mnohých ďalších ruských mestách. Od roku 2018 sa úrady pokúšali tomuto podujatiu zabrániť, ale čítanie mien sa konalo napriek tomu. V roku 2020 ho úrady v Moskve i v niekoľkých ďalších mestách zakázali s odvolaním sa na pandémiu spôsobenú koronavírusom SARS-CoV-2.
Deň pamiatky obetí politických represií sa v Rusku pripomína 30. októbra na základe rozhodnutia Najvyššieho sovietu z roku 1991. Podujatie Prinavrátenie mien sa koná v predvečer tohto dňa.
