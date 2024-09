V Rusku si pripomenuli 20. výročie rukojemníckej drámy s 334 obeťami

Moskva 1. septembra (TASR) — Rusko si v nedeľu pripomenulo 20. výročie masakry v škole v meste Beslan v Severnom Osetsku, pri ktorom prišlo o život 334 ľudí. Informovala o tom agentúra AFP.



Príbuzní obetí, pozostalí a miestni predstavitelia vrátane severoosetského lídra Sergeja Meňajla pokľakli pri kríži umiestnenom v telocvični, ktorá vyhorela počas rukojemníckej drámy v roku 2004 a teraz slúži ako pamätník.



Bývalí žiaci, ktorí masaker prežili, prešli po školskom dvore držiac portréty obetí a biele ruže. Oblečené mali tričká s kresbou anjela, ktorú vytvorilo jedno zo zabitých dievčat.



Komando čečenských povstalcov vtrhlo do školy v Beslane v prvý deň nového školského roka. V jej priestoroch sa nachádzalo okolo 1200 žiakov a ich rodičov. Väčšinu rukojemníkov nahnali maskovaní ozbrojenci do telocvične, ktorú zamínovali. So zámerom zastrašiť ostatných rukojemníkov niektorých hneď na začiatku zastrelili. Niektorým ľuďom sa podarilo uniknúť a zalarmovať miestnu políciu.



Rukojemnícka dráma sa skončila 3. septembra popoludní niekoľkohodinovou prestrelkou s ruskými bezpečnostnými silami, špeciálnymi jednotkami a výbuchmi náloží, ktoré v objekte rozmiestnili teroristi. Pri incidente a na jeho následky zahynulo 334 osôb, z toho 186 detí.



Ruský prezident Vladimir Putin navštívil miesto útoku v Beslane už 20. augusta. Dovtedy tak urobil len v roku 2008, keď bol predsedom vlády. Okrem iného načrtol paralely medzi útokom v Beslane a vpádom ukrajinských síl do Kurskej oblasti, ktorý sa začal 6. augusta.



"Tak ako sme vtedy bojovali proti teroristom, dnes musíme bojovať proti tým, ktorí páchajú zločiny v Kurskej oblasti. Ale tak, ako sme dosiahli naše ciele v boji s terorizmom, dosiahneme tieto ciele aj v boji s neonacistami," povedal Putin na stretnutí s troma ženami z organizácie Beslanské matky. Tie sa sťažovali, že vyšetrovanie presného priebehu udalostí nebolo nikdy ukončené. Na rozdiel od Putinových vyjadrení o Ukrajine túto časť rozhovoru ruská televízia neodvysielala.



Európsky súd pre ľudské práva v roku 2017 konštatoval, že ruské orgány pri riešení rukojemníckej drámy v Beslane "vážne zlyhali" a vyzval Moskvu, aby prijala opatrenia na zistenie pravdy.



Právnička ruskej ľudskoprávnej organizácie Memorial Tatiana Černikovová v nedeľu napísala, že "20 rokov po teroristickom útoku a sedem rokov po rozsudku ESĽP... úrady stále neuskutočnili nové vyšetrovanie napriek zákonnej povinnosti tak urobiť".