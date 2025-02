V Rusku si pripomínajú 10. výročie vraždy opozičníka Borisa Nemcova

Moskva/Praha 27. februára (TASR) - Veľvyslanci USA, Francúzska, Talianska a Nemecka vo štvrtok v centre Moskvy položili kvety na mieste, kde bol pred desiatimi rokmi zavraždený ruský opozičný politik Boris Nemcov, informovala stanica Rádio Sloboda (RFE/RL). Dodala, že na Veľký moskovský most, ktorý sa nachádza neďaleko hradieb Kremľa, od rána prichádzajú ľudia s kvetmi.



Polícia ich však nabáda, aby sa pri improvizovanom pomníku na Nemcovovu počesť nezdržiavali. Jedného muža polícia zadržala pre údajné "mávanie rukami na policajtov a hlasné rozprávanie, čím narúšal verejný poriadok".



Z blízkosti miesta, kde došlo k vražde, policajti odviedli aj dvoch novinárov spravodajského webu, ktorí vysielali reportáž v priamom prenose. Polícia svoje konanie zdôvodnila zákazom zhotovovania obrazových záznamov v blízkosti policajného vozidla.



Po vražde Nemcova vznikali v rôznych mestách Ruska improvizované pomníky na jeho počesť. Vo väčšine prípadov úrady nariadili ich likvidáciu. Ľudia si preto navykli nosiť kvety k pamätníkom obetiam politických represií. Tak to bolo aj nedávno, na prvé výročie smrti opozičníka Alexeja Navaľného.



RFE/RL informovala, že pamätník obetiam politických represií v Tomsku, ktorý sa nachádza v areáli múzea NKVD, vo štvrtok strážila polícia. V Novosibirsku si polícia zapisovala osobné údaje ľudí, ktorí prišli k takémuto pamätníku s kvetmi. V Ufe boli tamojšom pamätníku obetiam stalinizmu zadržané tri osoby a v meste Barnaul polícia zadržala novinára, ktorý bol na ceste k miestu, kde sa malo konať zhromaždenie na pamiatku Borisa Nemcova.



Boris Nemcov bol zabitý večer 27. februára 2015 na Veľkom moskovskom moste výstrelmi do chrbta. Za páchateľov vraždy boli označení piati muži zo Severného Kaukazu, ktorí boli odsúdení na tresty odňatia slobody od 11 do 20 rokov. Žiaden z nich vinu nepriznal. Meno organizátora a objednávateľa trestného činu doteraz nie je známe. Jeden z odsúdených podpísal zmluvu s ruským ministerstvom obrany a pridal sa k ruským jednotkám bojujúcim na Ukrajne.



Nemcov, ktorý bol koncom 90. rokov minulého storočia ruským vicepremiérom a od roku 2000 aj ostrým kritikom Putina, je spolu s Navaľným najprominentnejším politikom zavraždeným v postsovietskom Rusku.