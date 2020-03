V Rusku sprísnili tresty za nerešpektovanie pravidiel karantény

Moskva 31. marca (TASR) - Poslanci ruskej Štátnej dumy, dolnej komory parlamentu, schválili v utorok návrhy zákonov, ktorými sa zvyšujú tresty za nerešpektovanie pravidiel karantény v čase epidémie a za šírenie nepravdivých správ o koronavíruse. Maximálny trest za porušenie karantény bude sedem rokov väzenia. Šírenie falošných správ sa bude trestať odňatím slobody do päť rokov, informovala rozhlasová stanica Rádio Sloboda (RL/RFE).



Agentúra Interfax citovala z prijatého zákona, z ktorého vyplýva, že ak v dôsledku porušenia pravidiel karantény zomrú dvaja alebo viacerí ľudia, hrozí za to až sedem rokov väzenia.



Ak porušenie karanténnych pravidiel z nedbanlivosti zapríčiní smrť osoby alebo predstavuje hrozbu hromadného nakazenia, zákon predpokladá pokutu od jedného do dvoch miliónov rubľov (11.000 - 22.000 eur) alebo odňatie slobody až na päť rokov.



Porušenie pravidiel karantény (bez zdravotných alebo smrteľných následkov) sa bude podľa zákona trestať pokutou vo výške 500.000 - 700.000 rubľov (5600 - 7900 eur) alebo pozbavením práva vykonávať určité verejné funkcie či zamestnania, a to v trvaní troch rokov, alebo trestom odňatia slobody do dvoch rokov.



Duma sprísnila aj tresty za nerešpektovanie nariadení vydaných úradmi v súvislosti so súčasnou epidemiologickou situáciou.



Ide o nariadenie, ktorým úrady v Rusku, ale aj v iných krajinách, v snahe spomaliť šírenie nového koronavírusu požiadali občanov, aby svoje domovy opúšťali len v nevyhnutných prípadoch, ako sú nákup základných potravín, hygienických potrieb či liekov, návšteva lekára alebo presun do a z práce.



V Rusku, ktoré má 144 miliónov obyvateľov, je novým koronavírusom nakazených 2337 ľudí v 73 z 85 regiónov. Evidujú tam aj 17 úmrtí. Z choroby COVID-19 sa vyliečilo 121 ľudí, informoval v utorok spravodajský portál Meduza. Podľa agentúry AFP sa však predpokladá, že skutočný počet infikovaných je v Rusku vyšší.



Ruské médiá v utorok súčasne informovali, že vedci z Centrálneho výskumného ústavu epidemiológie vyvinuli nový súbor diagnostických reagencií na detekciu koronavírusovej infekcie. Test je vysoko citlivý a nevyvoláva falošne pozitívnu reakciu na vzorky iných epidemických koronavírusov, spôsobujúcich napríklad SARS či MERS.



Podľa portálu Meduza set AmpliSens Cov-Bat-FL prešiel klinickým skúšaním a 25. marca bol zaregistrovaný na použitie v Rusku.