Rusko stíha aktivistov, ktorí mali vyzývať na nepokoje počas volieb

Na archívnej snímke Vladimir Putin. Foto: TASR/AP

Moskva 16. septembra (TASR) - Vyšetrovací výbor Ruskej federácie (Sledkom) začal trestné stíhanie vo veci podnecovania k výtržnostiam pomocou sociálnej siete Telegram, ku ktorým malo dôjsť počas nadchádzajúcich volieb do Štátnej dumy.Podľa spravodajského webu Meduza.io to uviedla hovorkyňa Sledkomu Svetlana Petrenková. Hlavnými obvinenými sú aktivista Dmitrij Čebanov a ďalších najmenej desať ľudí zo siedmich regiónov Ruska.Agentúra RIA Novosti informovala, že podľa vyšetrovateľov mali títo ľudia na Telegrame sieť kanálov, kde uverejňovali príspevky s výzvami napočas dní hlasovania - od 17. do 19. septembra.V najbližších dňoch voči všetkým podozrivým vznesú obvinenia, pričom prokuratúra bude trvať na vzatí do väzby, dodala RIA Novosti.Voľby do ruskej Štátnej dumy sa uskutočnia podľa zákona prijatého v roku 2014, ktorým sa Rusko vrátilo k zmiešanému systému volieb do dolnej komory parlamentu. Polovicu zo 450 poslancov voličov zvolia zo straníckych kandidátnych listín a druhú polovicu v jednomandátových volebných obvodoch.Ruský prezident Vladimir Putin vo svojom štvrtkovom vyhlásení vyzval voličov, aby sa na voľbách zúčastnili, pričom zdôraznil, že krajina potrebuje silný parlament.Dodal pri tom, že spolieha na zodpovedný, uvážlivý a vlastenecký postoj voličov a na ich. Poukázal aj na to, že realizácia všetkých plánov vedenia krajiny závisí od kompetentnej práce novej Dumy.O priazeň voličov sa uchádza 14 politických strán: Komunistická strana Ruskej federácie; Zelení; Liberálnodemokratická strana Ruska; Noví ľudia; Jednotné Rusko; Spravodlivé Rusko - Za pravdu; Jabloko; Strana rastu; Ruská strana slobody a spravodlivosti; Komunisti Ruska; Občianska platforma; Zelená alternatíva; Vlasť a Strana dôchodcov.Ako informovala agentúra AFP, podľa prieskumov verejnej mienky sa vo voľbách do Štátnej dumy všeobecne očakáva ľahké víťazstvo vládnucej strany Jednotné Rusko.Voľby však súčasne nasledujú po sérii tvrdých zákrokov voči odporcom Kremľa, v ktorého rámci boli najhlasnejší kritici uväznení alebo z Ruska vyhostení.Väznený vodca ruskej opozície Alexej Navaľnyj aj pre to v stredu vyzval ruských voličov, aby v parlamentných voľbách - v rámci snahy o oslabenie kandidátov Kremľa - podporili kandidátov komunistickej strany, ľavice aj ultranacionalistov.