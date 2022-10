V Rusku stíhajú prvého človeka za vyhýbanie sa čiastočnej mobilizácii

Moskva 5. októbra (TASR) - V Rusku začali trestne stíhať prvého človeka za vyhýbanie sa čiastočnej mobilizácii, ktorú šéf Kremľa Vladimir Putin vyhlásil 21. septembra v súvislosti s prebiehajúcou vojenskou inváziou Ukrajiny. V stredu o tom informoval ľudskoprávny právnik Pavel Čikov pôsobiaci v Rusku. TASR správu prevzala zo stanice Sky News.



Čikov priblížil, že tento prípad sa týka 32-ročného muža zo západoruského mesta Penza, ktorý údajne odmietol podpísať povolávací rozkaz. Právnik priblížil, že vyšetrovateľ požiadal súd, aby vydal príslušné opatrenie. Doplnil, že podľa Najvyššieho súdu Ruskej federácie sa článok 328 Trestného zákonníka vzťahuje vyslovene na občanov, ktorí sa vyhýbajú odvodu do vojenskej služby.



Obhajca stíhaného muža už podal návrh na zastavenie konania, doplnil Čikov.



Od vyhlásenia čiastočnej mobilizácie v septembri utieklo z Ruska už vyše štvrť milióna mužov. Do bojov na Ukrajine sa má zapojiť okolo 300.000 záložníkov, avšak podľa medializovaných správ boli mnohí nasadení bez patričného výcviku.



Prebiehajúca mobilizácia – vôbec prvá od druhej svetovej vojny – spôsobila medzi obyvateľmi Ruska pobúrenie. Mnoho Rusov je nespokojných s tým, že vojenské úrady posielajú povolávacie rozkazy aj mužom, ktorí nie sú spôsobilí pre vojenskú službu a tiež študentom. Do služby mali byť totiž povolávaní iba muži s vojenskými skúsenosťami či s vojenským odborným zameraním.



Putin v stredu podpísal dekrét, ktorý upravuje podmienky mobilizácie. Ako vysvetlil, odklad mobilizácie bude platiť pre viaceré kategórie študentov, ktorí sú zapísaní na akreditovaných súkromných vysokých školách a tiež pre niektorých postgraduálnych študentov.