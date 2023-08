V Rusku stíhajú spolupredsedu hnutia na ochranu práv voličov

Moskva 18. augusta (TASR) - Ruské vyšetrovacie orgány po výsluchu zadržali spolupredsedu nezávislého hnutia na ochranu práv voličov Golos (v preklade: Hlas) Grigorija Meľkoňjanca, ktorého vyšetrujú pre podozrenie z organizovania činnosti nežiaducej mimovládnej organizácie v Rusku.



Jeho prípad prevzal Vyšetrovací výbor Ruskej federácie (Sledkom), uviedla v piatok stanica Rádio Sloboda (RFE/RL). Meľkoňjanca podľa nej po výsluchu vo štvrtok večer vzali do cely predbežného zadržania. O tom, či ho budú stíhať väzobne alebo na slobode, rozhodne súd zrejme v piatok.



Ak súd neskôr Meľkoňjanca uzná za vinného, hrozí mu šesť rokov väzenia. Podľa agentúry AFP o tom informoval jeho právnik.



Pred Meľkoňjancovým výsluchom polícia v jeho byte vykonala prehliadku. Bytové prehliadky vo štvrtok vykonali aj u ďalších 14 predstaviteľov Golosu v ôsmich rôznych mestách.



Spolupredseda hnutia Golos Stanislav Andrejčuk vyslovil názor, že najnovšie trestné konanie a domové prehliadky súvisia s činnosťou Európskej siete organizácií pre monitorovanie volieb (ENEMO), ku ktorej Golos patril. Spolupracovať s ňou hnutie prestalo po tom, ako ruské úrady v septembri 2021 vyhlásili ENEMO za nežiaducu organizáciu.



Andrejčuk sa tiež domnieva, že zásah policajných zložiek súvisí s nadchádzajúcimi voľbami – v Rusku sa totiž 10. septembra uskutočnia voľby na rôznych úrovniach vrátane doplňujúcich volieb poslancov do Štátnej dumy, volieb hláv 26 subjektov federácie a volieb poslancov zastupiteľských zborov v 16 subjektoch Ruskej federácie.



Andrejčuk poukázal i na súvislosť medzi štvrtkovým policajným zásahom a tým, že do začiatku kampane pred prezidentskými voľbami v Rusku zostávajú len štyri mesiace.



Golos býva prakticky jediným nezávislým pozorovateľom volieb v Rusku.



Hnutie Golos vzniklo v roku 2000. Za zahraničného agenta ho ruské úrady vyhlásili prvýkrát v roku 2012. Následne síce reorganizovalo svoju štruktúru a zmenilo sa zo združenia na hnutie, ale v roku 2021 ho na zoznam tzv. zahraničných agentov zaradili opäť. Ruské ministerstvo spravodlivosti tak urobilo na základe obvinenia, že hnutie prijíma finančné prostriedky zo zahraničia.



Register nežiaducich organizácií sa v ruskej legislatíve objavil v roku 2012. Zahŕňa právnické osoby, ktorých činnosť štátne orgány vyhlásili za nebezpečnú pre Rusko. Zákon stanovuje trestnú zodpovednosť za spoluprácu s takýmito organizáciami. V registri je ich už približne 100, doplnilo RFE/RL.