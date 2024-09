V Rusku stíhajú žiadateľov o návrat mobilizovaných z Ukrajiny

Moskva 23. septembra (TASR) - Manželky a príbuzní mužov mobilizovaných do ruskej armády do vojny na Ukrajine, ktoré v sobotu demonštrovali pred ruským ministerstvom obrany v Moskve, začali stíhať za účasť na úradmi nepovolenej verejnej akcii. V noci na pondelok o tom informovala stanica Rádio Sloboda (RFE/RL), píše TASR.



Zhromaždenie pri budove ministerstva obrany bolo načasované na druhé výročie mobilizácie, ktorú oznámil ruský prezident Vladimir Putin 21. septembra 2022. Jeho oznámenie vyvolalo masový odchod mužov i žien, na ktorých sa mobilizácia vzťahovala, do cudziny.



Vlani koncom októbra ruský prezident oznámil ukončenie mobilizácie. Výnos o tom však nepodpísal s tým, že to nie je potrebné.



RFE/RL upozorňuje, že práve neexistencia takéhoto výnosu umožňuje vojenským orgánom neprepustiť mobilizovaných zo služby, keďže v Rusku legálne naďalej platí mobilizačný režim.



Putin neskôr vyhlásil, že mobilizovaní zostanú v armáde až do skončenia takzvanej špeciálnej vojenskej operácie, ako ruské úrady nazývajú vojnu na Ukrajine.



V sobotu popoludní prišlo pred budovu ministerstva obrany v Moskve asi 20 žien, ktoré žiadali demobilizáciu svojich príbuzných, ktorí sa už dva roky zapájajú do bojov na území Ukrajiny. Po tom, čo oznámili, že vo svojom proteste budú pokračovať aj počas noci, ich polícia začala zadržiavať. Neskôr boli títo demonštranti síce prepustení, ale v nedeľu ich začali v správnom konaní predvolávať na policajné stanice.