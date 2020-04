V Rusku stúpol počet nakazených koronavírusom o vyše 600

Moskva 3. apríla (TASR) - Za uplynulých 24 hodín v Rusku zaevidovali ďalších 601 osôb s pozitívnym testom na nový koronavírus, čím sa celkový počet nakazených v Rusku zvýšil na 4149. Koronovírus bol potvrdený už v 78 z 85 subjektov Ruskej federácie.



Podľa agentúry Interfax o tom v piatok informoval federálny operatívny štáb. Z jeho údajov vyplýva, že nemocnice vo štvrtok opustilo ďalších 46 vyliečených osôb, čím ich počet stúpol celkovo na 281.



Nákaze podľahli ďalší štyria pacienti. Epidémia nového koronavírusu si tak v Rusku vyžiadala už 34 obetí na životoch.



Pod dohľadom lekárov je v Rusku 210.200 ľudí a vykonaných bolo viac ako 575.000 testov.



V súvislosti s vývojom epidémie ruský prezident Vladimir Putin vo štvrtok oznámil, že pracovné voľno v krajine sa predlžuje až do konca apríla, avšak s tým, že v prípade priaznivého vývoja epidemiologickej situácie sa toto voľno môže skončiť aj skôr.



Putin vo svojom príhovore zdôraznil, že zodpovednosť za situáciu v jednotlivých subjektoch krajiny majú ich gubernátori či prezidenti. Agentúra Interfax informovala, že medzičasom sa týchto funkcií už vzdali najvyšší predstavitelia Komijskej republiky, Archangeľskej oblasti a Kamčatského kraja.



Putin zdôraznil, že nútené voľno budú mať všetci zamestnanci platené, a to zamestnávateľom. Toto opatrenie platí pre všetkých občanov, ktorých práca nie je považovaná za životne dôležitú pre chod krajiny.



V Moskve, ktorá je jedným z hlavných ohnísk nákazy v krajine, predĺžili režim samoizolácie všetkých jej obyvateľov do 1. mája.