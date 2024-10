V Rusku odsúdili Američana Hubbarda na takmer sedem rokov väzenia

Moskva 7. októbra (TASR) - Ruský súd v pondelok odsúdil Američana Stephena Hubbarda na šesť rokov a desať mesiacov v trestaneckej kolónii pre obvinenia, že na Ukrajine bojoval ako žoldnier. V samostatnom prípade udelil súd v meste Voronež väzenský trest vo výške sedem rokov a jeden mesiac ďalšiemu americkému občanovi Robertovi Gilmanovi za násilie proti väzenskému personálu. TASR o tom informuje podľa správ agentúr Reuters a AFP.



Súdny proces so 72-ročným Hubbardom, ktorý podľa obvinenia vo februári 2022 v meste Izjum podpísal zmluvu s ukrajinskou armádou, sa konal za zatvorenými dverami. Vyšetrovatelia uviedli, že Hubbard, rodák z amerického Michiganu, dostával 1000 dolárov (893 eur) mesačne za to, že slúžil v ukrajinskej armáde v Izjume, kde od roku 2014 žil.



Hubbarda zadržali ruskí vojaci 2. apríla 2022, citovala prokurátorov ruská tlačová agentúra RIA Novosti. Ruské štátne médiá informovali, že Hubbard sa k obvineniu priznal. Prokurátori pre neho žiadali sedem rokov väzenia. Hubbardova sestra minulý mesiac v rozhovoroch spochybnila jeho priznanie a povedala, že Hubbard zastával proruské názory a je nepravdepodobné, že by vo svojom veku išiel bojovať.



Gilman, ktorý si taktiež v pondelok vypočul rozsudok, si v súčasnosti odpykáva triapolročný väzenský trest za napadnutie policajta vo Voroneži v roku 2022. Tamojší prokurátori tvrdia, že Gilman v dvoch samostatných prípadoch napadol zamestnanca väznice a štátneho vyšetrovateľa na jeseň v roku 2023. Gilman podľa svojich právnikov prišiel do Ruska študovať a mal v úmysle získať ruské občianstvo.



RIA Novosti uviedla, že 30-ročný Gilman sa priznal k všetkým obvineniam. Gilman minulý týždeň pred súdom vyhlásil, že bol nútený použiť násilie po tom, ako mu väzenský inšpektor spôsobil bolesť v oblasti genitálií a po tom, ako vyšetrovateľ urazil jeho otca, píše Reuters.



V ruských väzniciach sa podľa Reuters nachádza minimálne desať Američanov. Začiatkom augusta pritom prebehla rozsiahla výmena väzňov medzi Ruskom a Západom, v rámci ktorej prepustili vyše 20 ľudí vrátane troch amerických občanov.