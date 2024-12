V Rusku usvedčili muža z vlastizrady. Uložili mu 19-ročné väzenie

Moskva 17. decembra (TASR) - Na 19-ročné väzenie odsúdili v pondelok v Rusku 23-ročného Vasilija Žarkova za údajný pokus o podpálenie vojenského objektu. Tamojší vojenský súd ho usvedčil z vlastizrady a členstva v teroristickej skupine. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP citujúcej z ruských médií.



Žarkova zadržali v novembri 2023. Podľa prokuratúry bol v kontakte s predstaviteľom zakázanej Légie Sloboda Ruska a konal na jej príkazy. AFP približuje, že ide o jednotku zloženú z ruských dobrovoľníkov bojujúcu na strane Ukrajiny, ktorá podniká cezhraničné útoky na ruskom území.



Prokuratúra tiež uvádzala, že tento mladík vstúpil do areálu vojenskej základne pri Moskve s cieľom založiť tam požiar, a to na príkaz Kyjeva. Svoj zámer však neuskutočnil, lebo ho zadržali. Podľa ruského nezávislého webu SOTA Žarkov obvinenia na súde poprel.



Rusko od vtedy, ako vo februári 2022 napadlo Ukrajinu, ostro zasahuje proti akémukoľvek nesúhlasu s inváziou, píše AFP. Trestá ho vysokými pokutami či väzením. Svojich občanov už pravidelne posiela do väzenia pre usvedčenia z vlastizrady.