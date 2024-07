V Rusku v neprítomnosti odsúdili novinárku za údajné výmysly o armáde

Moskva 15. júla (TASR) - Súd v Moskve v pondelok v neprítomnosti odsúdil rusko-americkú novinárku Mariju Gessenovú na osem rokov vo väzení. V Rusku bola obvinená zo "zámerného šírenia nepravdivých informácií" o ruskej armáde. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



Gessenová v súčasnosti žije v Spojených štátoch a v rámci svojej práce pravidelne prispieva do amerického týždenníka New Yorker. Ruské úrady vyhlásili po nej pátranie ešte vlani. Novinárka to vtedy komentovala slovami, že veľmi dobre vedia, kde sa nachádza.



Dôvodom bol rozhovor s ruským novinárom Jurijom Duďom, v ktorom hovorili o masakroch v ukrajinskom meste Buča v marci 2022 - v čase, keď ho okupovala ruská armáda. Kremeľ akékoľvek obvinenia v tejto súvislosti popiera.



Stanica Rádio Sloboda (RFE/RL) na svojom webe píše, že mnohé rozsudky spojené s "nepravdivými" informáciami sa týkajú práve výrokov o Buči. Ruské úrady oficiálne označujú vraždy obyvateľov tohto ukrajinského mesta za zinscenované alebo za provokáciu.



Rusko už krátko po spustení invázie na Ukrajinu pred takmer dva a pol rokom zakázalo nezávislé spravodajstvo o vojne aj kritiku svojich ozbrojených síl.



Gessenová je významnou aktivistkou za práva komunity LGBTQ+ a dlhoročnou kritičkou ruského prezidenta Vladimira Putina, o ktorom v roku 2012 napísala knihu.



Moskovský súd v pondelok taktiež odsúdil bývalú mestskú poslankyňu Jelenu Kotenočkinovú na sedem a pol roka v neprítomnosti za údajné šírenie "výmyslov" o ruskej armáde.



Kotenočkinová z Ruska utiekla. Rozsudok proti nej vydali po tom, čo sa vyjadrila na obranu svojho kolegu Alexeja Gorinova. Toho uväznili na sedem rokov za to, že počas zasadnutia mestského zastupiteľstva navrhol minútu ticha za obete konfliktu na Ukrajine.