V Rusku v roku 2025 klesol počet nových regrútov
V minulom roku podpísalo náborovú zmluvu s ruskou armádou vyše 422. 000 ľudí.
Autor TASR
Moskva 18. januára (TASR) - V minulom roku podpísalo náborovú zmluvu s ruskou armádou vyše 422.000 ľudí, uviedol v piatok na sociálnej sieti VKontakte podpredseda Bezpečnostnej rady Ruska a exprezident Dmitrij Medvedev. Presné dôvody poklesu o asi šesť percent nie sú jasné, ale niektoré ruské regióny pre ekonomické problémy znížili miestne bonusy za vstup do armády. TASR o tom píše podľa agentúry AFP a ruských médií.
„Pár slov k výsledkom z minulého roka: úloha stanovená najvyšším veliteľom bola splnená. Celkovo 422.704 ľudí podpísalo zmluvy o vojenskej službe. Toto sú konečné čísla, ktoré máme k dispozícii,“ povedal Dmitrij Medvedev vo videu na svojom účte VKontakte. Ďalších asi 32.000 podpísalo zmluvy ako dobrovoľníci.
V roku 2024 profesionálnu zmluvu s armádou podpísalo približne 450.000 ľudí a ďalších 40.000 sa pripojilo k dobrovoľníckym formáciám. Podľa dekrétu prezidenta Putina cudzinci bojujúci za Rusko vo vojne s Ukrajinou získajú ruské občianstvo pre seba a svoje rodiny.
Rusko od začiatku vojny vo februári 2022 spustilo sériu agresívnych náborových kampaní zacielených najmä na vidiek, menšie mestá a etnické menšiny, vrátane osadenstva väzníc.
Za podpis ponúka „kontraktnikom“ základný mesačný žold do 60.000 rubľov (asi 630 eur), pri bojovom nasadení 300.000 rubľov (asi 3160 eur) a viac, náborový bonus 400.000 rubľov (asi 4370 eur). Mnohé regióny ponúkajú ďalšie doplatky, tiež sociálne výhody pre rodinu v prípade smrti vrátane bezplatnej pomoci s bývaním.
Kremeľ sa snaží vyhnúť ďalšiemu kolu mobilizácie a násilnému povolávaniu brancov, pretože čiastočná mobilizácia v septembri 2022 viedla k zriedkavým protestom a exodu mužov v bojovom veku do zahraničia. Informácie o stratách profesionálnych vojakov vo verejnosti nemajú takú politickú citlivosť.
Moskva má stále na bojisku prevahu v ľudských silách; Kyjev počas celej vojny rieši problémy s náborom a odvodom vojakov.
Prezident Putin v minulom roku povedal, že na frontovej línii bolo nasadených 700.000 ruských vojakov. Kremeľ oficiálne údaje o obetiach nezverejňuje, BBC a nezávislá televízia Mediazona sledovaním verejných oznámení od príbuzných a miestnych úradníkov potvrdili najmenej 160.000 zabitých ruských vojakov.
