Rusi obvinili Nemca z pokusu prepašovať do krajiny zlaté tehličky

Moskva 26. augusta (TASR) - Ruské úrady začali vyšetrovať nemeckého občana, ktorého obvinili z pokusu o prepašovanie zlatých tehličiek do Ruska. Oznámil to v pondelok ruský colný úrad (FTS), informuje TASR podľa správ agentúr AFP a TASS.



FTS vo vyhlásení uviedla, že podozrivým je 58-ročný nemecký občan, ktorý sa v obytnom vozidle pokúsil do Ruska prepašovať 13 kilogramov zlatých tehličiek v hodnote vyše 90 miliónov rubľov (asi 876.000 eur). Mužovi hrozí až päť rokov väzenia a pokuta, uviedol FTS. Colníci tiež zverejnili fotografie zlatých tehličiek rôznej veľkosti.



Colníci vozidlo zastavili v Pskovskej oblasti, ktorá leží pri hraniciach s Bieloruskom, Lotyšskom a Estónskom. FTS pritom neuviedol, kde sa obvinený Nemec nachádza a či ho pskovskí colníci zadržali.



V Rusku zadržali v posledných rokoch viacero občanov západných krajín, ktorých úrady následne obvinili z vážnych zločinov. Spojené štáty pritom Rusko obviňujú z toho, že zadržiava Američanov, aby ich mohlo využiť pri vyjednávaniach o prepustení ruských občanov zadržaných v zahraničí.



Začiatkom augusta sa uskutočnila najväčšia výmena väzňov medzi Ruskom a Západom od čias studenej vojny, v rámci ktorej Moskva prepustila amerického novinára Evana Gershkovicha, bývalého príslušníka americkej námornej pechoty Paula Whelana a 14 ďalších ľudí.