V Rusku vyvíjajú dve vakcíny proti novému koronavírusu

Moskva 27. januára (TASR) - Ruské Štátne výskumné stredisko virológie a biotechnológií Vektor vyvíja proti novému koronavírusu dve vakcíny, ktoré by mali začať byť testované v júni. S odvolaním sa na správu zverejnenú v časopise sibírskeho oddelenia Ruskej akadémie vied (RAN) Nauka v Sibiri o tom v pondelok informovala agentúra Interfax.



"Vyvíjame dve vakcíny, prototypy ktorých by mali začať byť testované už v júni," uviedol podľa časopisu riaditeľ centra Vektor Rinat Maksiutin s tým, že stredisko už vytvorilo dve zariadenia určené na diagnostiku nového koronavírusu.



Ako uviedol Interfax, do polnoci z nedele na pondelok zaznamenali v Číne už 2794 prípadov nákazy novým koronavírusom, čo predstavovalo nárast o 769 prípadov za predošlých 24 hodín. Podozrenie na nákazu je pritom u ďalších približne 3800 osôb.



Mimo pevninskej Číny bolo osem prípadov zaznamenaných v Hongkongu a päť v Macau. Na Taiwane sa podľa dostupných informácií nakazili štyria ľudia. Ďalších sedem prípadov zaznamenali v Thajsku, po štyri v Austrálii, Singapure a Japonsku, po tri v Južnej Kórei, Spojených štátoch, Malajzii a vo Francúzsku, dva vo Vietname a jeden v Nepále, spresnil Interfax. V prípade Japonska hovoria však najnovšie správy už o štyroch nakazených.



Nový koronavírus 2019-nCoV, podobný pôvodcovi ochorenia SARS, spôsobuje zápal pľúc a prenáša sa z človeka na človeka. Jeho inkubačná doba je v priemere desať dní; najkratšia registrovaná doba bola len jeden deň a najdlhšia 14 dní.