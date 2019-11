V Rusku vzniklo hnutie matiek proti politickým represiám

Moskva 4. novembra (TASR) - Príbuzní ľudí stíhaných vo viacerých s politikou súvisiacich kauzách v Rusku založili hnutie nazvané Matky proti politickým represiám. Informoval o tom v pondelok ruský spravodajský portál Novaja gazeta.



K hnutiu sa pridali aj príbuzní ľudí stíhaných za účasť na pochodoch a zhromaždeniach za slobodné voľby, ktoré sa počas leta konali v Moskve.



Cieľom hnutia je "ukázať spoločnosti, koľko ľudí je postihnutých politickými represiami," uviedla v pondelok na tlačovej konferencii v Moskve Nataľja Kononová. Aktivisti chcú, aby "nič z toho, čo sa stalo našim deťom, nebolo márne," dodala.



"Bojujeme nielen za svoje deti, ale aj za celú spoločnosť," zdôraznila. "Ak nezastavíme to, čo sa testuje teraz na našich deťoch a našich rodinám, môže sa to prihodiť komukoľvek z vás," varovala.



"Toto hnutie matiek by malo byť začiatkom veľkého spájania sa celej spoločnosti," vyhlásila.



Rozhlasová stanica Echo Moskvy uviedla, že krátko po poludní sa v Moskve začali protesty jednotlivcov, ktorými chcú upozorniť na skutočnosť, že v Rusku je z politických dôvodov prenasledovaných mnoho ľudí.



Táto akcia má formu protestu jednotlivých osôb, pretože na tie sa podľa ruského zákona nevzťahuje oznamovacia povinnosť.



Rusko si v pondelok pripomína Deň národnej jednoty, ktorý vyzýva na toleranciu medzi etnickými a náboženskými skupinami žijúcimi v krajine.



V súvislosti s týmto sviatkom sa v pondelok popoludní v Moskve začali dva pochody ruských nacionalistov.



Na štarte tzv. Ruského pochodu vo štvrti Ľublino sa zišlo asi 100 ľudí, ktorých po trase sprevádza niekoľko stoviek policajtov a mnoho novinárov.



Na druhom pochode, ktorý sa začal od stanice metra Okťabrskoje pole, sa už tradične zúčastňujú ľudia oblečení vo vojenských uniformách, ktorí nesú pravoslávne ikony, portréty cára Mikuláša II., ale aj sovietskeho diktátora Josifa Stalina.



Ruský prezident Vladimir Putin zaviedol deň národnej jednoty v roku 2005 na oslavu ruského víťazstva nad poľskými silami v roku 1612.



Deň národnej jednoty nahradil spomienkovú oslavu zo sovietskej éry, ktorou sa pripomínala boľševická revolúcia z roku 1917; tento sviatok sa oslavoval 7. novembra.