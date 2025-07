V Rusku za vlastizradu zadržali novinára Pavla Andrejeva

Moskva 8. júla (TASR) — V Rusku v utorok zadržali mediálneho aktivistu Pavla Andrejeva. Stalo sa tak na základe obvinení z vlastizrady, ktorej sa údajne dopustil prijímaním peňazí od zahraničných spravodajských služieb. TASR o tom informuje s odvolaním sa na agentúru AFP.



Andrejev mal vraj „kontakty s agentmi krajín NATO a organizáciami, ktoré zahraničné tajné služby využívajú na krytie svojich spravodajských a podvratných aktivít v Rusku“, cituje agentúra TASS z vyhlásenia Federálnej bezpečnostnej služby (FSB).



Tridsaťšesťročný Andrejev bol približne desať rokov - do roku 2022 - šéfom nezávislého spravodajského portálu 7x7, keď bol jeho tím nútený odísť do zahraničia. On sám v Rusku zostal, aby mohol vo svojom rodnom meste Syktyvkar riadiť kultúrne Centrum Revoľt pomenované po sovietskom disidentovi Revoľtovi Pimenovovi.



Pred utorkovým zadržaním Andrejeva vykonala FSB razie v Centre Revoľt a na viac ako 12 miestach po celej krajine, pričom jej príslušníci vypočúvali aj novinárov a aktivistov.



Agentúra TASS zverejnila video zhotovené FSB, na ktorom vidno, ako maskovaní ozbrojení muži vtrhnú do priestorov kultúrneho centra. Obsahuje aj zábery zaistenej hotovosti, americkej a kanadskej vlajky a vizitky poľského predstaviteľa, ktorých pravosť podľa AFP nebolo možné overiť.



Ruské ministerstvo spravodlivosti 21. júla 2023 zaradilo portál 7x7 na zoznam tzv. zahraničných agentov. Andrejevovi hrozí v prípade uznania za vinného trest odňatia slobody od 12 rokov až po doživotie.