V Rusku za zatvorenými dverami pokračuje súd s americkým novinárom

Jekaterinburg 18. júla (TASR) — Americký novinár denníka Wall Street Journal Evan Gershkovich sa vo štvrtok dostavil na druhé pojednávanie v súdnom procese, v ktorom je obvinený zo špionáže. On, jeho zamestnávateľ aj americká vláda obvinenia dôrazne odmietajú. Podľa správy agentúry AP píše TASR.



Proces s Gershkovichom sa začal koncom júna na súde v ruskom Jekaterinburgu, pričom druhé súdne pojednávanie bolo pôvodne stanovené na 13. augusta. Súd ho však na žiadosť obhajoby presunul na štvrtok 18. júla, no vylúčil z konania verejnosť aj médiá.



Rusko naznačilo možnosť výmeny väzňov za Gershkovicha, ale tvrdí, že najprv musí padnúť rozsudok. To môže trvať niekoľko mesiacov a aj po vynesení rozsudku to môžu byť ďalšie mesiace alebo roky, dodala agentúra AP.



Ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov v stredu podľa ruskej štátnej tlačovej agentúry Tass uviedol, že Moskva a spravodajské služby Washingtonu rokujú o výmene novinára. Lavrov však naznačil, že rozruch, ktorý okolo prípadu vyvolali Spojené štáty, týmto rokovaniam nepomáha.



Podľa agentúry AP je takmer isté, že Gershkovich bude odsúdený. Ruské súdy odsúdia viac než 99 percent obžalovaných, ktorí sa pred ne dostanú. Žalobcovia sa môžu odvolať proti rozsudkom, ktoré považujú za príliš mierne, a dokonca sa môžu odvolať aj proti oslobodzujúcim rozsudkom.



Gershkovicha, reportéra amerického denníka The Wall Street Journal, zadržali v Rusku v marci 2023. Podľa ruských vyšetrovateľov zhromažďoval na príkaz americkej Ústrednej spravodajskej služby (CIA) tajné informácie v Sverdlovskej oblasti o činnosti podniku Uralvagonzavod, ktorý vyrába a opravuje armádnu techniku.



Od rozpadu Sovietskeho zväzu ide o prvého amerického novinára, ktorého Moskva obvinila zo špionáže. V prípade dokázania viny mu hrozí 20 rokov väzenia.



Pracovná skupina OSN pre svojvoľné zadržiavanie (WGAD) začiatkom júla uviedla, že väznením Gershkovicha v Rusku sú porušované jeho ľudské práva.