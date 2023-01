V Rusku zabili vojaka, ktorý dezertoval z bojov na Ukrajine

Moskva 18. januára (TASR) - Miestne úrady v západoruskej Lipeckej oblasti v stredu oznámili, že tam došlo k zabitiu ruského vojaka, ktorý opustil svoju základňu. Ruské štátne médií spresnili, že išlo o ozbrojeného príslušníka armády, ktorý dezertoval z bojov na Ukrajine. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



"Dmitrij Perov, hľadaný za neoprávnené opustenie svojej vojenskej jednotky, bol vypátraný a zlikvidovaný," uviedli na sociálnych sieťach predstavitelia Lipeckej oblasti.



Momentálne už podľa nich nehrozí miestnym obyvateľom žiadne nebezpečenstvo, pričom prebieha vyšetrovanie celej udalosti. Akým spôsobom bol muž usmrtený, zverejnené nebolo.



Miestna pobočka štátnej televízie VGTRK uviedla, že 31-ročný muž utiekol "zo zóny špeciálnej vojenskej operácie", ako Rusko označuje svoju, takmer 11 mesiacov trvajúcu masívnu vojenskú agresiu voči Ukrajine.



Zverejnený bol aj oznam o pátraní po uvedenom vojakovi, podľa ktorého z Ukrajiny utiekol 13. januára, pričom bol vyzbrojený puškou a granátmi. V ozname sa tiež uvádzalo, že sa zrejme chcel vrátiť do svojej rodnej obce.



AFP pripomína, že za posledné mesiace v Rusku evidujú viacero prípadov dezercie vojakov bojujúcich na Ukrajine.



Noviny Kommersant v stredu informovali, že osem vojakov, ktorí odmietli bojovať na Ukrajine, bolo obvinených z dezercie. Podľa správy uvedeného denníka odišli zo základne na východe Ukrajiny koncom decembra a taxíkom sa vrátili naspäť do Ruska.



Keď ruský prezident Vladimir Putin vlani v septembri nariadil mobilizáciu 300.000 záložníkov, sprísnil aj zákony týkajúce sa dezercie. Za odmietnutie nasadenia do bojov či za nedovolené opustenie jednotky hrozí previnilcom až desať rokov väzenia.