< sekcia Zahraničie
V Rusku zablokovali platformu na videohovory FaceTime od firmy Apple
Nie je známe, kedy presne začal Roskomnadzor službu blokovať.
Autor TASR
Moskva 4. decembra (TASR) — Ruský úrad pre kontrolu masmédií (Roskomnadzor) zaviedol „reštriktívne opatrenia“ voči aplikácii FaceTime od spoločnosti Apple umožňujúcej uskutočňovať bezplatné videohovory a audiohovory cez wi-fi alebo mobilné dáta. Zdôvodnil to tým, že aplikácia sa údajne zneužíva na páchanie trestnej činnosti. TASR o tom informuje s odvolaním sa na štvrtkovú správu agentúry Reuters.
„Podľa bezpečnostných zložiek sa FaceTime používa na organizovanie a vykonávanie teroristických útokov, nábor páchateľov a páchanie podvodov a iných trestných činov proti ruským občanom,“ konštatuje sa vo vyhlásení Roskomnadzoru.
Úrad podľa agentúry Reuters neuviedol dôkazy na podporu týchto obvinení.
Nie je známe, kedy presne začal Roskomnadzor službu blokovať. Používatelia v Rusku sa však začali sťažovať na problémy s aplikáciou FaceTime už v polovici októbra 2025.
Obyvatelia Moskvy, ktorí vo štvrtok skúšali použiť FaceTime, uviedli, že sa im na obrazovke zobrazila správa „Používateľ nie je k dispozícii“.
V posledných mesiacoch Roskomnadzor zintenzívnil opatrenia na blokovanie prístupu k západným médiám a technologickým platformám, ktoré podľa neho sprístupňujú obsah porušujúci ruskú legislatívu.
V auguste sa začalo obmedzovanie niektorých hovorov cez WhatsApp a Telegram. Podľa Roskomnadzoru sa stali „hlavnými hlasovými službami používanými na podvody a vydieranie a na verbovanie ruských občanov na podvratné a teroristické aktivity“. Roskomnadzor minulý týždeň pohrozil úplným zablokovaním WhatsAppu.
V stredu Roskomnadzor zablokoval prístup k americkej hernej platforme Roblox a obvinil ju zo šírenia extrémistických materiálov a „LGBT propagandy“.
V Rusku tento rok spustili štátom podporovanú konkurenčnú aplikáciu na zasielanie správ s názvom MAX, o ktorej kritici tvrdia, že by sa mohla využívať aj na sledovanie používateľov. Tieto obvinenia štátne médiá odmietli ako nepravdivé. Od septembra 2025 je aplikácia Max predinštalovaná na všetkých smartfónoch predávaných v Rusku.
„Podľa bezpečnostných zložiek sa FaceTime používa na organizovanie a vykonávanie teroristických útokov, nábor páchateľov a páchanie podvodov a iných trestných činov proti ruským občanom,“ konštatuje sa vo vyhlásení Roskomnadzoru.
Úrad podľa agentúry Reuters neuviedol dôkazy na podporu týchto obvinení.
Nie je známe, kedy presne začal Roskomnadzor službu blokovať. Používatelia v Rusku sa však začali sťažovať na problémy s aplikáciou FaceTime už v polovici októbra 2025.
Obyvatelia Moskvy, ktorí vo štvrtok skúšali použiť FaceTime, uviedli, že sa im na obrazovke zobrazila správa „Používateľ nie je k dispozícii“.
V posledných mesiacoch Roskomnadzor zintenzívnil opatrenia na blokovanie prístupu k západným médiám a technologickým platformám, ktoré podľa neho sprístupňujú obsah porušujúci ruskú legislatívu.
V auguste sa začalo obmedzovanie niektorých hovorov cez WhatsApp a Telegram. Podľa Roskomnadzoru sa stali „hlavnými hlasovými službami používanými na podvody a vydieranie a na verbovanie ruských občanov na podvratné a teroristické aktivity“. Roskomnadzor minulý týždeň pohrozil úplným zablokovaním WhatsAppu.
V stredu Roskomnadzor zablokoval prístup k americkej hernej platforme Roblox a obvinil ju zo šírenia extrémistických materiálov a „LGBT propagandy“.
V Rusku tento rok spustili štátom podporovanú konkurenčnú aplikáciu na zasielanie správ s názvom MAX, o ktorej kritici tvrdia, že by sa mohla využívať aj na sledovanie používateľov. Tieto obvinenia štátne médiá odmietli ako nepravdivé. Od septembra 2025 je aplikácia Max predinštalovaná na všetkých smartfónoch predávaných v Rusku.