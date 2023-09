V Rusku sa začali regionálne voľby,hlasujú aj v okupovaných oblastiach

Moskva 8. septembra (TASR) - Obyvatelia Ruska začali v piatok hlasovať vo voľbách rôznej úrovne vo viacerých regiónoch vrátane ukrajinských oblastí, ktoré Rusko anektovalo. TASR správu prevzala z agentúr AFP a Reuters.



Voliči v 21 oblastiach priamo rozhodujú o gubernátoroch a obyvatelia Moskvy si volia primátora. Najväčším favoritom vo voľbách je strana Jednotné Rusko súčasného prezidenta Vladimira Putina. V Moskve sa o znovuzvolenie usiluje aj súčasný primátor Sergej Sobjanin, ktorý je hlavným favoritom.



Hlasovanie v Doneckej, Luhanskej, Cherskonskej a Záporožskej oblasti na Ukrajine, ktoré Moskva vlani úplne alebo čiastočne anektovala, sa začalo v piatok a potrvá do nedele. Hlasy bolo možné odovzdať aj vopred a voliť môžu ruskí občania i držitelia ukrajinských pasov. Zvolené samosprávy v týchto regiónoch následne vymenúvajú gubernátorov jednotlivých oblastí.



Politológ Abbas Galľam pre agentúru AFP povedal, že pre Rusko je toto hlasovanie dôležité, aby udržalo klamnú predstavu normality aj napriek tomu, že Kremeľ nemá anektované územia plne pod kontrolou.



"Ruské úrady sa uprene usilujú predstierať, že všetko ide podľa plánu, všetko je v poriadku," povedal Galľamov, ktorý pôsobil ako autor prejavov Vladimira Putina v období, keď bol ruským premiérom.



Kyjev a Západ voľby na okupovaných ukrajinských územiach odsúdili. "Predstavuje to nehanebné porušenie medzinárodného práva, ktoré Rusko neberie do úvahy," uviedla v pondelok 4. septembra Rada Európy.



Ukrajinský parlament vo vyhlásení uviedol, že hlasovanie v oblastiach, kde Rusko podniká nepriateľské kroky, predstavuje hrozbu pre životy Ukrajincov. Iné krajiny preto vyzval, aby výsledky týchto volieb neuznali.