V Rusku začali trestať za Navaľného meno na plagáte

Moskva/Praha 2. marca (TASR) - Súdy v niektorých regiónoch Ruska označili meno politika Alexeja Navaľného za extrémistický symbol. Na základe tejto klasifikácie už nad opozičnými aktivistami vyniesli aj tresty odňatia slobody.



Ako s odvolaním sa na ľudskoprávnych aktivistov informovala britská stanica BBC, jednou z odsúdených na sedem dní väzenia je aktivistka z mesta Murmansk, ktorá v uplynulých dňoch prichádzala na zhromaždenia na pamiatku opozičného politika s plagátom s textom: "Alexej Navaľnyj bol zabitý".



Bola za to trikrát zadržaná, pričom polícia s ňou zakaždým spísala protokol o správnom delikte. V piatok však súd rozhodol už o jej vzatí do väzby.



Text na plagáte, ktorý mala mladá žena na proteste, totiž podľa súdu naznačoval, akoby zodpovednosť za smrť opozičného vodcu mal niesť ruský prezident Vladimir Putin.



Súd argumentoval aj tým, že Navaľnyj bol odsúdený za extrémizmus, takže aj jeho meno je "atribútom a symbolom" extrémizmu.



Rovnakú argumentáciu použili súdy i v najmenej troch ďalších prípadoch, a to v mestách Čeľabinsk, Krasnodar a Uľjanovsk.



Ľudskoprávni aktivisti v Rusku poukazujú na to, že Navaľného priezvisko "nebolo a nemôže byť zakázané žiadnym súdnym rozhodnutím". Domnievajú sa tiež, že vzhľadom na geografické vzdialenosti medzi jednotlivými mestami trestanie za použitie Navaľného priezviska už možno považovať za prax, nie za nejaký lokálny exces.



"Znamená to jednu vec: existuje písomný príkaz zhora," komentoval právnik Jevgenij Smirnov z ľudskoprávneho projektu Prvé oddelenie (Pervyj otdel).



Nateraz nie je jasné, či ruské orgány činné v trestnom konaní pristúpia aj k sankcionovaniu spomenutia mena Navaľnyj na sociálnych sieťach.



"Teoreticky by sa dala táto interpretácia použiť voči tým, ktorí píšu na sociálnych médiách, ako aj voči tým, ktorí boli na (Navaľného piatkovom) pohrebe, uviedol Smirnovov kolega Dmitrij Zair-Bek. Dodal, že vyslovovať v tejto záležitosti prognózy je ťažké, a zdôraznil, že podľa jeho osobného názoru k tomu nedôjde.



Ruské úrady v roku 2021 vyhlásili Navaľným založenú nadáciu Fond boja proti korupcii (FBK) a jeho štáby združujúceho jeho prívržencov v regiónoch za extrémistické organizácie. Verejné demonštrovanie ich symbolov je trestné.