V Rusku začnú s klinickým skúšaním Sputniku V na tínedžeroch

Moskva 21. júna (TASR) - V Rusku sa v júli začne s klinickým skúšaním vakcíny Sputnik V pre očkovanie dospievajúcich vo veku 12 - 17 rokov.



Uviedla to v pondelok podľa agentúry RIA Novosti zástupkyňa primátora Moskvy pre sociálny rozvoj Anastasija Rakovová. Dodala, že sa už začalo s náborom dobrovoľníkov, ktorých zaočkujú menšou dávkou ako dospelých.



Informovala, že klinické skúšanie bude prebiehať v troch fázach, pričom prvé dve sa uskutočnia v dvoch popredných detských kliník v Moskve a tretia v detských poliklinikách.



„Na základe výsledkov (klinického skúšania) bude možné rozhodnúť o zaradení dospievajúcich do očkovacieho programu," uviedla Rakovová, ktorá spresnila, že do testovania sa zapojí celkovo 350 tínedžerov, pričom 100 v prvej a druhej fáze a 250 v tretej fáze.



Štúdia bude trvať rok. Počas celého obdobia budú deti pod stálym lekárskym dohľadom, informovala Rakovová.



Po zaočkovaní prvou aj druhou zložkou vakcíny Sputnik V budú dobrovoľníci tri dni ležať v nemocnici v izolačných boxoch. Následne budú musieť niekoľkokrát navštíviť nemocnicu kvôli testom a kontrole.



Účastníci štúdie si budú viesť aj denník, a to v špeciálnej mobilnej aplikácii a lekári budú ich zdravie monitorovať i prostredníctvom telefonátov.



Táto informácia sa objavila v čase, keď Rusko opäť registruje nárast počtu infikovaných. Za posledných 24 hodín podľa operačného štábu pribudlo 17.378 nových potvrdených prípadov nakazenia koronavírusom SARS-CoV-2. Najviac nových prípadov bolo zaznamenaných v Moskve (7584), Moskovskej oblasti (1811) a Petrohrade (1046).



Šéf Ruského fondu priamych investícií (RRPI) Kirill Dmitrijev v nedeľu zdôraznil, že aktívnemu šíreniu koronavírusu v krajine pomôže zabrániť urgentné očkovanie obyvateľstva.



Dmitrijev upozornil na fakt, že rozhodnutia viacerých ruských regiónov o urýchlení alebo zavedení povinného očkovania pre určité kategórie obyvateľstva môžu zachrániť veľa životov.



Ako spresnila agentúra RIA Novosti povinné očkovanie sa týka v prvom rade ľudí, ktorí sú v dennom kontakte s veľkým počtom osôb - pracujúcich v školstve, zdravotníctve, v sociálnej sfére či doprave.



Nateraz povinné očkovanie vybraných skupín obyvateľstva uplatňujú v Moskve a Petrohrade, ako aj v Moskovskej a Leningradskej oblasti. Rovnaké rozhodnutie prijali aj vedenia Kemerovskej, Tulskej, Tverskej, Sachalinskej oblasti a Neneckého autonómneho okruhu. V pondelok k nim pribudla aj Murmanská oblasť, informoval Interfax.



Ruský prezident Vladimir Putin v nedeľu zdôraznil potrebu zvýšiť mieru zaočkovanosti populácie. Pripomenul, že Ruská federácia má štyri vakcíny proti COVID-19 vlastnej výroby a pokračuje aj vo vývoji nových.