V Rusku zadržali Američana, mal nadávať policajtom pri prehliadke bytu

Moskva 14. mája (TASR) - Moskovský súd nariadil na desať dní zadržať amerického občana za to, že sa neslušne vyjadroval na adresu policajtov počas bytovej prehliadky. TASR o tom informuje podľa agentúry Reuters, ktorá sa odvoláva na utorkovú správu ruského denníka Kommersant.



Prokuratúra uviedla, že zadržaným Američanom je 36-ročný Angelo Joseph Talarico štvrtý. Muž podľa prokuratúry nadával v anglickom jazyku policajtom, ktorí prišli prehľadať byt jeho manželky v Moskve v rámci vyšetrovania prípadu krádeže bitcoinov v Murmanskej oblasti. Policajti uviedli, že muž na nich kričal a použil dve zreteľne jasné slová, ktorým rozumeli.



Talarico sa prisťahoval do Ruska z amerického Los Angeles. Podľa Kommersantu Američan poprel, že by sa dopustil výtržníctva a používania nadávok na verejnosti, z ktorého ho súd uznal vinným.



Aj Talaricov právnik odmietol obvinenia, že jeho klient nadával. Podľa právneho zástupcu boli spolu s manželkou v kuchyni počas bytovej prehliadky. Jeho odvolanie proti rozhodnutiu súdu bolo však zamietnuté.



Spojené štáty vystríhajú svojich občanov pred cestovaním do Ruska z celého radu dôvodov vrátane toho, že sa môžu stať obeťou ruských úradov pri zadržiavaní a svojvoľnom presadzovaní práva.