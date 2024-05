V Rusku zadržali amerického vojaka, obvinili ho z krádeže

Washington 7. mája (TASR) - V Rusku minulý týždeň zadržali amerického vojaka a obvinili ho z trestného činu krádeže, oznámila v pondelok armáda USA. TASR informuje podľa agentúr AP a AFP.



Podľa armádnej hovorkyne Cynthie Smithovej došlo k zadržaniu ešte 2. mája vo Vladivostoku. Meno vojaka zverejnené nebolo.



Rusko vzápätí informovalo americké ministerstvo zahraničných vecí, ktoré "poskytuje príslušnú konzulárnu podporu vojakovi v Rusku". Armáda kontaktovala aj rodinu zadržaného, dodala Smithová s tým, že v súčasnej fáze nie je možné poskytnúť ďalšie podrobnosti.



Biely dom už predtým uviedol, že o prípade má vedomosť. Hovorca americkej Rady pre národnú bezpečnosť John Kirby spresnil, že vojak na nachádzal v Južnej Kórei, odkiaľ odišiel do Ruska.



O zadržaní ako prvá informovala stanica NBC News, ktorá uviedla, že vojak cestoval do Ruska na vlastnú päsť a nešlo o služobnú záležitosť. Podľa televízie CNN bol zadržaný pre podozrenie z krádeže a aktuálne sa nachádza vo vyšetrovacej väzbe.



Agentúra AP uvádza, že vojak, hodnosťou štábny seržant, už v Južnej Kórei čakal na návrat do USA, miesto toho však odcestoval do Ruska.



Ruské úrady v uplynulých rokoch zadržali viacero občanov USA, pripomína AFP. Kritici pritom Moskvu obviňujú z využívania týchto zadržiavaných na vyjednávanie o výmene za Rusov uväznených v Spojených štátoch. V decembri 2022 Rusko prepustilo na slobodu americkú basketbalovú hviezdu Brittney Grinerovú - výmenou za ruského obchodníka so zbraňami Viktora Bouta, známeho pod prezývkou "Obchodník so smrťou".