V Rusku zadržali americko-ruskú občianku nelegálne prevážajúcu zbraň

Moskva 18. júla (TASR) - Na moskovskom letisku Vnukovo zadržali ženu s dvojakým americko-ruským občianstvom, ktorá sa pokúšala priviezť do Ruska vo svojom kufri zraň bez toho, aby ju najskôr preclila. Oznámila to v piatok ruská colná služba, píše TASR na základe správy agentúry AFP.



Žena cestovala zo Spojených štátov cez Turecko do Ruska. Na moskovskom letisku Vnukovo ju zadržali pre „nelegálny dovoz pištole a bankového šeku v hodnote 138.000 dolárov (118.480 eur)“, informovala colná služba na sociálnych sieťach. Ženu údajne colníci zastavili počas náhodnej kontroly v tzv. zelenom pruhu na letisku, ktorý cestujúci využívajú, keď nemajú žiaden tovar na preclenie.



„V jej kufri sa našiel americký Colt Commander kalibru .45 s troma prázdnymi zásobníkmi,“ uviedli colníci. Žena, ktorá žije v USA, tvrdí, že „nevedela o potrebe deklarovať takýto tovar“.



Rusko, ktoré má prísne zákony týkajúce sa zbraní, proti nej začalo trestné stíhanie za pašovanie strelných zbraní.



Rusko odvtedy, ako vo februári 2022 napadlo susednú Ukrajinu, zadržalo už viacero amerických občanov. Tento trend, sa však podľa AFP, zjavne spomalil po návrate Donalda Trumpa do Bieleho domu.