V Rusku zadržali Bielorusa pre údajnú sabotáž v prospech Ukrajiny

Moskva 12. februára (TASR) - Ruské úrady zadržali Bielorusa pre podozrenie z proukrajinskej sabotáže, pretože na západe Ruska mal podpáliť trakčnú meniareň. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



Od začiatku invázie na Ukrajinu vo februári 2022 zadržali v Rusku desiatky ľudí pre sabotáže najmä na rozsiahlej ruskej železničnej sieti.



Zadržaný Bielorus narodený v roku 1998 sa mal pri svojom útoku zamerať na trakčnú meniareň v meste Tula asi 175 kilometrov južne od Moskvy, uviedla ruská agentúra RIA Novosti. V minulosti si už odpykal trest za výtržníctvo v Bielorusku.



Meniareň podľa správ ruských médií podpálil na príkaz Ukrajinca, ktorý mu za to sľúbil peniaze. Zadržali ho v meste Voronež, kde plánoval ďalší útok, uviedli ruské médiá s odvolaním sa na ruskú Federálnu bezpečnostnú službu (FSB). AFP správy ruských médií nedokázala nezávisle overiť.



Ukrajina sa zväčša k podobným incidentom nehlási, no často povzbudzuje útoky na ruskú železničnú sieť. Po železnici sa totiž presúvajú vojaci a vojenská technika, čo posilňuje ruskú ofenzívu na Ukrajine.



Ruské úrady zadržali v decembri iného bieloruského občana, ktorý údajne umiestnil výbušniny do dvoch vlakov prechádzajúcich cez Sibír. Aj v tomto prípade ruské úrady obviňovali Ukrajinu.