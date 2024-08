V Rusku zadržali ďalšieho predstaviteľa ministerstva obrany pre podvod

Moskva 5. augusta (TASR) - V Rusku zadržali ďalšieho predstaviteľa ministerstva obrany, generálmajora Vladimira Šesterova. Oznámil to v pondelok Vyšetrovací výbor Ruskej federácie (Sledkom), informuje TASR podľa správ agentúr Reuters a TASS.



Šesterov pôsobil na ruskom rezorte obrany ako zástupca vedúceho úradu pre inovačný rozvoj a zadržaný bol pre podozrenie z podvodu.



Hovorkyňa Sledkomu Svetlana Petrenková informovala, že zadržaný bol okrem Šesterova aj Viačeslav Achmedov, riaditeľ tematického parku Patriot, v ktorom je vystavovaná ruská vojenská technika. Podľa agentúry RIA Novosti boli zadržaní aj ďalší zamestnanci parku, ktorí boli predvedení na vypočúvanie.



"Podľa vyšetrovania boli títo ľudia spolu s komplicmi zapojení do krádeže rozpočtových prostriedkov vyčlenených pre aktivity a fungovanie parku Patriot," uviedol Sledkom.



V Rusku v uplynulých mesiacoch obvinili a zadržali viacero vysokopostavených predstaviteľov obrany, obvinených z korupcie. Ruské úrady spustili zásah proti korupcii na vysokej úrovni koncom apríla, keď zadržali námestníka ministra obrany Timura Ivanova, blízkeho spojenca bývalého šéfa ruského rezortu obrany Sergeja Šojgua.



Tieto vyšetrovania pritom signalizujú vážnu snahu Kremľa o to, skoncovať s korupciou v armáde v čase, keď vojna na Ukrajine trvá už vyše dva roky, konštatuje Reuters.



Ruský prezident Vladimir Putin v máji po svojej inaugurácii prekvapivo odvolal Šojgua, ktorý ministerstvo obrany viedol od roku 2012, a na jeho miesto vymenoval ekonóma bez vojenských skúseností a bývalého vicepremiéra Andreja Belousova. Tento krok bol všeobecne vnímaný ako snaha o zefektívnenie výdavkov na obranu a očistenie rezortu obrany z korupcie.