V Rusku zadržali ďalšieho vysokopostaveného predstaviteľa armády

Moskva 26. júla (TASR) - Moskovský súd vo štvrtok nariadil dvojmesačnú väzbu pre šéfa stavebnej spoločnosti v rámci ruského ministerstva obrany Andreja Belkova, ktorého zadržali pre podozrenia zo zneužitia moci. S odvolaním sa na ruské médiá o tom napísala agentúra Reuters, píše TASR.



Spoločnosť podľa svojej webovej stránky stavia základne, nemocnice, školy a iné zariadenia pre ruskú armádu. Washington na ňu uvalil vlani sankcie za zapojenie sa do rekonštrukcie okupovaného ukrajinského mesta Mariupol.



Podľa Reuters bola táto stavebná firma zverená pod dohľad námestníka ministra obrany Timura Ivanova, ktorého v apríli zatkli pre obvinenia z úplatkárstva. Funkcie ho oficiálne zbavili v júni.



Spravodajský portál Meduza s odvolaním sa na nemenované zdroje uviedol, že Belkova zadržali v súvislosti s nákupom CT prístroja od nemenovanej nemeckej firmy za predraženú cenu. Podľa ruských médií sa tak malo udiať počas prestavby vojenského zdravotníckeho centra v roku 2019. V prípade odsúdenia mu hrozí trest odňatia slobody až na desať rokov.



Belkov je podľa denníka The Moscow Times údajne obvinený z pridelenia štátnej zákazky prostredníctvom falošného tendra svojmu známemu, ktorý dodal prístroj za 121 miliónov rubľov (1,4 milióna dolárov), pričom jeho skutočná cena bola 76 miliónov rubľov (890.000 dolárov). Jeho známeho spolu s účtovníkom vraj zadržali za podvod ešte vlani v októbri.



Belkov sa tak stal ďalším z viacerých vysokopostavených ruských vojenských predstaviteľov, ktorých v uplynulých mesiacoch zadržali pre obvinenia z podvodu alebo úplatkárstva.



Ivanon bol blízkym spolupracovníkov bývalého ministra obrany Sergeja Šojgua, ktorého šéf Kremľa Vladimir Putin odvolal z funkcie krátko po svojej inaugurácii v máji.



Šojgu čelil ostrej kritike za ruské neúspechy na bojisku na Ukrajine. Niekdajší šéf žoldnierskej Vagnerovej skupiny Jevgenij Prigožin, ktorý vlani v júni nakrátko zorganizoval vzburu so zámerom požadovať odstúpenie vojenského velenia ruských ozbrojených síl, Šojgua obviňoval z nekompetentnosti a korupcie, pripomína AP.