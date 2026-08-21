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V Rusku zadržali deväť osôb pre špionáž a plánovanie útoku v Moskve
U ôsmich zadržaných osôb sa našlo 35 dronov vybavených výbušninami, ktoré do krajiny údajne prepašovali z Európskej únie v snahe podniknúť útok na dôležitý zbrojársky podnik v Moskovskej oblasti.
Autor TASR
Moskva 21. augusta (TASR) - Ruské úrady zadržali osem osôb, ktoré plánovali útok na podnik v Moskovskej oblasti. Osobitne zadržali aj jedného cudzinca za obhliadanie vládnych budov a strategickej infraštruktúry. Štátne orgány uviedli, že všetky tieto osoby pracovali pre ukrajinské špeciálne služby, uviedli v piatok miestne agentúry. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.
U ôsmich zadržaných osôb sa našlo 35 dronov vybavených výbušninami, ktoré do krajiny údajne prepašovali z Európskej únie v snahe podniknúť útok na dôležitý zbrojársky podnik v Moskovskej oblasti, uviedla štátna tlačová agentúra TASS s odvolaním sa na ruskú Federálnu bezpečnostnú službu (FSB).
Agentúra RIA Novosti osobitne informovala, že došlo k zadržaniu zahraničného občana z bližšie nešpecifikovanej krajiny v Murmanskej oblasti, odkiaľ plánoval odcestovať do Nórska. Podľa FSB si podozrivý obhliadal vlaky prevážajúce ropné produkty na moskovskej železničnej stanici, ako aj administratívne budovy v hlavnom meste.
Rusko pravidelne informuje o zadržaniach osôb, ktoré by podľa úradov mohli byť ukrajinskými agentmi. Kyjev sa k nedávnym zadržaniam doposiaľ nevyjadril.
U ôsmich zadržaných osôb sa našlo 35 dronov vybavených výbušninami, ktoré do krajiny údajne prepašovali z Európskej únie v snahe podniknúť útok na dôležitý zbrojársky podnik v Moskovskej oblasti, uviedla štátna tlačová agentúra TASS s odvolaním sa na ruskú Federálnu bezpečnostnú službu (FSB).
Agentúra RIA Novosti osobitne informovala, že došlo k zadržaniu zahraničného občana z bližšie nešpecifikovanej krajiny v Murmanskej oblasti, odkiaľ plánoval odcestovať do Nórska. Podľa FSB si podozrivý obhliadal vlaky prevážajúce ropné produkty na moskovskej železničnej stanici, ako aj administratívne budovy v hlavnom meste.
Rusko pravidelne informuje o zadržaniach osôb, ktoré by podľa úradov mohli byť ukrajinskými agentmi. Kyjev sa k nedávnym zadržaniam doposiaľ nevyjadril.