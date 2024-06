V Rusku zadržali Francúza podozrivého zo zbierania informácií o armáde

Moskva 6. júna (TASR) - Vyšetrovací výbor Ruskej federácie (Sledkom) oznámil vo štvrtok, že zadržal občana Francúzska pre podozrenie zo zbierania informácií o ruskej armáde. TASR o tom informuje podľa správ agentúr Reuters a AFP.



"V Moskve bol zadržaný francúzsky občan podozrivý zo zbierania informácií o ruských vojenských aktivitách. Ak by tieto informácie nadobudli zahraničné zdroje, mohli by ich použiť proti bezpečnosti štátu," uviedol Sledkom vo vyhlásení.



Zároveň oznámil, že zadržaného Francúza začali vyšetrovať pre porušenie zákona o "zahraničných agentoch". V Rusku sa musí každý, kto je pod "zahraničným vplyvom" alebo dostáva pomoc zo zahraničia, registrovať ako zahraničný agent. Rusko podľa AFP v minulosti už tento zákon použilo ako zámienku pri zatýkaní ľudí pred tým, ako boli proti nimi vznesené závažnejšie obvinenia.



Zadržaný Francúz podľa Sledkomu opakovane niekoľko rokov navštevoval Rusko vrátane Moskvy, kde sa stretával s ruskými občanmi.



Sledkom neuviedol meno zadržaného, uviedol však, že Francúz bol obvinený, pretože nepredložil dokumenty potrebné na zaradenie do zoznamu zahraničných agentov. Za to mu hrozí až päť rokov väzenia. Francúzsko ani jeho zastupiteľské úrady zadržanie svojho občana bezprostredne nekomentovali.



Sledkom zverejnil aj video, na ktorom jeho príslušníci s kuklami na hlave v reštaurácii zadržali muža v čiernej košeli a rifliach. Video tiež zachytáva ako zadržaného odvádzajú do dodávky a neskôr vedú do budovy. Jeho tvár však bola na videu rozmazaná. Reuters zo záznamu usudzuje, že muža zadržali v moskovskej kaviarni Akademija.