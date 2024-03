V Rusku zadržali Juhokórejčana pre podozrenie zo špionáže

Moskva 11. marca (TASR) - V Rusku zadržali tento rok občana Južnej Kórey pre podozrenie zo špionáže, informovala v pondelok ruská tlačová agentúra TASS. TASR sa odvoláva na správu z agentúry Jonhap.



Juhokórejčana zadržali vo Vladivostoku a následne previezli do ruského hlavného mesta Moskva na vyšetrovanie, uviedla TASS s odvolaním sa na orgány činné v trestnom konaní. Podľa správy je podozrivý z odovzdania utajovaných informácií zahraničnej tajnej službe.



Podľa ruskej tlačovej agentúry ide o prvé zadržanie Juhokórejčana v Rusku pre podozrenie zo špionáže. Moskovský súd muža umiestnil do väzby do 15. júna.