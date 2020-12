V Rusku zadržali Povolžského maniaka podozrivého z vrážd asi 25 žien

Moskva 1. decembra (TASR) - Orgány činné v trestnom konaní v Rusku zadržali muža podozrivého zo série vrážd starších žien spáchaných v rokoch 2011-12 v Tatarstane a ďalších regiónoch v povodí rieky Volga. Informoval o tom v utorok spravodajský portál Meduza.io.



Podľa agentúry Interfax podozrivého, 38-ročného Radika Tagirova, zadržali ráno 1. decembra v Kazani. Polícia ho vystopovala na základe výsledkov genetickej analýzy biologického materiálu. Tento už dvakrát odsúdený muž podľa portálu KazanFirst "priznáva vinu a plače".



Vyšetrovací výbor Ruskej federácie (Sledkom) medzičasom oficiálne potvrdil, že muž je podozrivý z vrážd 26 starších žien v 12 regiónoch krajiny bol zadržaný v Tatarstane. Sledkom potvrdil aj informáciu, že muž sa k činom priznal.



K sérii vrážd starších žien dochádzalo v Tatarstane a Povolží od marca roku 2011 do septembra roku 2012. Prvých deväť vrážd bolo spáchaných v Kazani. Vo väčšine prípadov boli ich obeťami osamelé dôchodkyne, ktoré páchateľ usmrtil škrtením. Predpokladalo sa, že páchateľ sa im predstavil ako zamestnanec komunálnych alebo sociálnych služieb a na základe toho ho obete pustili do bytu.



"Povolžskému maniakovi", ako ho nazývali v ruských médiách, sa pripisuje 19 až 32 vrážd spáchaných okrem Kazane aj v Samare, Saratove, Čeľabinsku, Jekaterinburgu, Perme, Iževsku, Ufe a ďalších mestách. Najčastejšie sa mu pripisuje 25 vrážd.



Za informácie, ktoré by mohli viesť k jeho dolapeniu, bola svojho času vypísaná odmena tri milióny rubľov (33.000 eur).



Polícii sa ho nedarilo vypátrať napriek tomu, že mala jeho pomerne presný popis od jednej z obetí, ktorá útok prežila. Nevypátrali ho, aj keď ho v jednom z domov, kde sa odohrala vražda, nasnímala bezpečnostná kamera.



V rokoch, keď polícia pokračovala v pátraní po ňom, sa sporadicky objavovali informácie, že vrah je buď za mrežami pre iný trestný čin, alebo je po smrti.